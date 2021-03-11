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Фотограф отримав тисячу доларів за унікальний знімок тварини на межі вимирання

Сьогодні, 12:16

Щоб зробити цей кадр, чоловік кілька годин просидів на дереві

Знімок канадця Томаса Віджаяна підкорив журі міжнародної премії найкращих фото дикої природи World Nature Photography Awards. Кадр під назвою The World is Going Upside Down ("Світ перевернувся") переміг у номінації "Тварини у природному середовищі". Томасу вручать приз у розмірі однієї тисячі доларів.

Щоб зробити незвичайний кадр найбільшого орангутанга, який нині під загрозою зникнення, професійний фотограф просидів кілька годин на дереві.

Фото: Томас Віджаян | World Nature Photography Awards

"Я вибрав дерево біля води, аби було гарне відображення неба. Потім заліз нагору і чекав кілька годин. Це звичайний шлях, яким орангутанги переправляються на інший острів, тому я був впевнений, що отримаю цей кадр, якщо терпляче чекатиму", – розповів Віджаян.

Відео: Сьогодні

Друге місце на конкурсі "зайняла" руда лисиця, яку посеред лісу чатував чеський фотограф Володимир Чех.

Фото: Володимир Чех | World Nature Photography Awards

Бронзовим призером став німець Арлета Маджера.

Фото: Арлета Маджера | World Nature Photography Awards

Роботи переможців у різних категоріях дивіться в нашій галереї:

Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
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Мета World Nature Photography Awards – нагородити найкращих фотографів-натуралістів з усього світу. Засновники конкурсу прагнуть допомагати організаціям, що займаються питаннями зміни клімату.

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У WNPA є 13 категорій – від пейзажної фотографії до тварин у природному середовищі, фотожурналістики та взаємодії людини з природою.

Нагадаємо, раніше українські фотографи Артем Тульчинський, Ігор Єфімов та Віталій Карас стали переможцями фестивалю вуличної фотографії London Street Photography Festival у номінації "Окремі фотографії".

До тог ож, фото українця визнали найкращим на міжнародному конкурсі.

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Джерело: Сьогодні
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