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Фотограф получил тысячу долларов за уникальный снимок вымирающего животного

Сегодня, 12:16

Чтобы сделать этот кадр, мужчина несколько часов просидел на дереве

Снимок канадца Томаса Виджаяна покорил жюри международной премии лучших фото дикой природы World Nature Photography Awards. Кадр под названием The World is Going Upside Down ("Мир перевернулся") победил в номинации "Животные в естественной среде". Томаса наградят призом в размере одной тысячи долларов.

Чтобы сделать необычный кадр крупнейшего орангутанга, находящегося под угрозой исчезновения, профессиональный фотограф просидел несколько часов на дереве.

Фото: Томас Виджаян | World Nature Photography Awards

"Я выбрал дерево возле воды, чтобы получить хорошее отражение неба. Затем я залез на вверх и ждал несколько часов. Это обычный путь, по которому орангутаны переправляются на другой остров, поэтому я был уверен, что получу этот кадр, если буду терпеливо ждать", – рассказал Виджаян.

Сюжет Ольги Соломяной
Видео: Сегодня

Второе место на конкурсе "заняла" рыжая лиса, которую посреди леса караулил чешский фотограф Владимир Чех.

Фото: Владимир Чех | World Nature Photography Awards

Бронзовым призером стал немец Арлета Маджера.

Фото: Арлета Маджера | World Nature Photography Awards

Работы победителей в разных категориях смотрите в нашей галерее:

Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
Снимки-победители конкурса World Nature Photography Awards
Фото: World Nature Photography Awards
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Цель World Nature Photography Awards – наградить лучших фотографов-натуралистов со всего мира. Учредители конкурса стремятся помогать организациям, занимающимся вопросами изменения климата.

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В WNPA есть 13 категорий – от пейзажной фотографии до животных в их среде обитания, фотожурналистики и взаимодействия человека с природой.

Напомним, ранее украинские фотографы Артем Тульчинский, Игорь Ефимов и Виталий Карас стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival в номинации "Отдельные фотографии".

Кроме этого, фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источник: Сегодня
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