Що можна приготувати з чаєм матча – 3 рецепти оригінальних десертів
Ніколи не куштували зелені тірамісу, печиво "Мадлен" і млинцевий торт? Настав час це зробити
По-перше, це красиво. По-друге, смачно та незвично. Яскраво-зелений десерт стоїть на столі, і прямо зараз ви з'їсте його, запиваючи кавою. Щастя, та й годі. Солодощі з матча прийшли до нас із Японії. Там до нього ставляться з особливим трепетом і називають ніжно – маття. Це потужний антиоксидант, він тонізує і заспокоює. І, що не менш важливо, ніби нейтралізує надмірну солодкість, як часто буває в багатьох десертах. Це ще прекрасний вибір і для тих, хто відмовитися від солодкого не може, а за фігурою стежить. Рецепти тірамісу, пісочного печива "Мадлен" і млинцевого торту, виконаних у різних відтінках зеленого – нижче.
Млинцевий торт з матча
Інгредієнти
- Пшеничне борошно – 240 г
- Молоко – 650 мл
- Цукор – 90 г
- Вершкове масло – 50 г
- Яйця – 4 шт.
- Матчу – 10 г
Для крему
- Вершки (35%) – 600 мл
- Цукор – 100 г
- Ваніль – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно і порошок матча, цукор. Вбити в суміш яйця.
- Тонкою цівкою влити молоко, замісити тісто.
- Масло розтопити, додати в тісто, перемішати.
- Перед тим, як почати смажити, тісто має постояти 30 хвилин.
- Смажити тонкі млинці, дати охолонути.
- У холодні вершки додати ваніль, цукор і збивати не до стійких піків. Крем охолодити.
- Обрізати краї млинців для круглої форми за допомогою ножа і тарілки.
- Сформувати листковий торт. Кожен корж (млинець) обмазати кремом.
- Останній млинець кремом не змащувати, а покласти на нього легкий прес (дошку для нарізання).
- Поставити торт у холодильник на 2 години. Прикрасити матча.
Печиво "Мадлен" з матча
Інгредієнти
- Вершкове масло 82,5% – 85 г
- Яйце – 2 шт.
- Жовток – 1 шт.
- Цукор – 70 г
- Ванільний екстракт – 1/2 ч. л.
- Борошно – 90 г
- Матчу порошок, розпушувач – по 2 ч. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Форми для печива "Мадлен"
Спосіб приготування
- Масло розтопити і остудити. Збити яйця і жовток до білого кольору.
- Частинами всипати цукор і продовжувати збивати до густої світлої маси, близько 5 хвилин. Додати ваніль.
- В іншу миску просіяти борошно, матча, розпушувач і сіль, перемішати. Всипати сухі інгредієнти в яєчну суміш і обережно перемішати лопаткою до об'єднання.
- У два прийоми ввести тепле розтоплене масло. Перемішувати лопаткою до об'єднання тіста й масла.
- Перекласти тісто в герметичний контейнер. Прибрати в холодильник на ніч.
- Розігріти духовку до 180 градусів, форму змастити вершковим маслом і присипати борошном, зайве струсити.
- Тісто перекласти в кондитерський мішок або використовувати чайну ложку. Наповнити форму тістом на 3/4.
- Випікати 10 хвилин. Печиво має піднятися, верхівка пружинитиме.
- Остудити в формі, обережно перевернути форму. Остудити, посипати цукровою пудрою.
Тірамісу з матча
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Мед – 3 ст. л.
- Цукрова пудра – 2 ст. л.
- Маскарпоне – 250 г
- Сіль – дрібка
Для чайного сиропу
- Порошок матча – 2 ст. л.
- Лікер "Куантро" – 2 ст. л.
Для сиропу
- Лікер "Куантро" – 4 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Порошок матча – 2 ст. л.
- Савоярді – 300 г
- Склянка води
Спосіб приготування
- Для сиропу змішати мед, сироп, теплий чай і поставити в холодильнику на пів години.
- Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити з медом і, перемішуючи, ввести маскарпоне. Збити до однорідного стану.
- Білки із сіллю збити до піни та поступово ввести цукрову пудру, перемішати до щільної консистенції.
- Білкову масу обережно змішати із жовтковим кремом.
- Для чайного сиропу заварити матча теплою водою (не вище 80 градусів) і змішати з лікером.
- Креманки попередньо охолодити. На дно налити крем, вмочити печиво в сиропі, викласти на крем.
- Зверху покрити чайним сиропом. Повторити послідовність.
- Зверху десерт має бути завершений кремом.
- Охолодити десерт упродовж 2 годин. Прикрасити корицею, свіжою м'ятою.
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