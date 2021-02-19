Що можна приготувати з чаєм матча – 3 рецепти оригінальних десертів

Ніколи не куштували зелені тірамісу, печиво "Мадлен" і млинцевий торт? Настав час це зробити

По-перше, це красиво. По-друге, смачно та незвично. Яскраво-зелений десерт стоїть на столі, і прямо зараз ви з'їсте його, запиваючи кавою. Щастя, та й годі. Солодощі з матча прийшли до нас із Японії. Там до нього ставляться з особливим трепетом і називають ніжно – маття. Це потужний антиоксидант, він тонізує і заспокоює. І, що не менш важливо, ніби нейтралізує надмірну солодкість, як часто буває в багатьох десертах. Це ще прекрасний вибір і для тих, хто відмовитися від солодкого не може, а за фігурою стежить. Рецепти тірамісу, пісочного печива "Мадлен" і млинцевого торту, виконаних у різних відтінках зеленого – нижче.

Млинцевий торт з матча

Фото: instagram.com/olga_plakitina/

Інгредієнти

Пшеничне борошно – 240 г

Молоко – 650 мл

Цукор – 90 г

Вершкове масло – 50 г

Яйця – 4 шт.

Матчу – 10 г

Для крему

Вершки (35%) – 600 мл

Цукор – 100 г

Ваніль – за смаком

Спосіб приготування

Змішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно і порошок матча, цукор. Вбити в суміш яйця. Тонкою цівкою влити молоко, замісити тісто. Масло розтопити, додати в тісто, перемішати. Перед тим, як почати смажити, тісто має постояти 30 хвилин. Смажити тонкі млинці, дати охолонути. У холодні вершки додати ваніль, цукор і збивати не до стійких піків. Крем охолодити. Обрізати краї млинців для круглої форми за допомогою ножа і тарілки. Сформувати листковий торт. Кожен корж (млинець) обмазати кремом. Останній млинець кремом не змащувати, а покласти на нього легкий прес (дошку для нарізання). Поставити торт у холодильник на 2 години. Прикрасити матча.

Печиво "Мадлен" з матча

Фото: instagram.com/sweet_shark_cake/

Інгредієнти

Вершкове масло 82,5% – 85 г

Яйце – 2 шт.

Жовток – 1 шт.

Цукор – 70 г

Ванільний екстракт – 1/2 ч. л.

Борошно – 90 г

Матчу порошок, розпушувач – по 2 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Форми для печива "Мадлен"

Спосіб приготування

Масло розтопити і остудити. Збити яйця і жовток до білого кольору. Частинами всипати цукор і продовжувати збивати до густої світлої маси, близько 5 хвилин. Додати ваніль. В іншу миску просіяти борошно, матча, розпушувач і сіль, перемішати. Всипати сухі інгредієнти в яєчну суміш і обережно перемішати лопаткою до об'єднання. У два прийоми ввести тепле розтоплене масло. Перемішувати лопаткою до об'єднання тіста й масла. Перекласти тісто в герметичний контейнер. Прибрати в холодильник на ніч. Розігріти духовку до 180 градусів, форму змастити вершковим маслом і присипати борошном, зайве струсити. Тісто перекласти в кондитерський мішок або використовувати чайну ложку. Наповнити форму тістом на 3/4. Випікати 10 хвилин. Печиво має піднятися, верхівка пружинитиме. Остудити в формі, обережно перевернути форму. Остудити, посипати цукровою пудрою.

Тірамісу з матча

Фото: instagram.com/matchamatcha.ru/

Інгредієнти

Яйця – 3 шт.

Мед – 3 ст. л.

Цукрова пудра – 2 ст. л.

Маскарпоне – 250 г

Сіль – дрібка

Для чайного сиропу

Порошок матча – 2 ст. л.

Лікер "Куантро" – 2 ст. л.

Для сиропу

Лікер "Куантро" – 4 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Порошок матча – 2 ст. л.

Савоярді – 300 г

Склянка води

Спосіб приготування

Для сиропу змішати мед, сироп, теплий чай і поставити в холодильнику на пів години. Білки відокремити від жовтків. Жовтки збити з медом і, перемішуючи, ввести маскарпоне. Збити до однорідного стану. Білки із сіллю збити до піни та поступово ввести цукрову пудру, перемішати до щільної консистенції. Білкову масу обережно змішати із жовтковим кремом. Для чайного сиропу заварити матча теплою водою (не вище 80 градусів) і змішати з лікером. Креманки попередньо охолодити. На дно налити крем, вмочити печиво в сиропі, викласти на крем. Зверху покрити чайним сиропом. Повторити послідовність. Зверху десерт має бути завершений кремом. Охолодити десерт упродовж 2 годин. Прикрасити корицею, свіжою м'ятою.

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