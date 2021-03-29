Шоколадні цукерки з просеко – трендовий десерт від італійського шеф-кондитера

Підкреслить смак цього дива присутність малини

Цей десерт абсолютно точно заслуговує вашої уваги. По-перше, його авторство належить відомому шеф-кондитеру, італійцю Данило Кортелліні, по-друге, він шоколадний, а десерти із шоколадом завжди безпрограшні, і по-третє, одним з його головних інгредієнтів виступає просеко. Загалом, дуже цікавий рецепт домашніх цукерок, який потрібно обов'язково випробувати.

Якщо ви перебуваєте в пошуках найнебанальнішого подарунка, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.

Рецепт шоколадних цукерок з просеко

Фото: Шоколадні цукерки з просеко Фото: Инстаграм

Інгредієнти

600 г – темного шоколаду 54%

80 мл – просеко

225 мл – жирних вершків

50 г – сушеної малини

Щіпка морської солі

Спосіб приготування

У великій жароміцній мисці нагріти вершки над водяною банею. Додати шоколад і щіпку солі. Перемішати до розчинення шоколаду. Суміш не має закипіти. Зняти шоколад з вогню і додати просеко, перемішати. Застелити деко або широку ємність пергаментом для випічки, щоб краї паперу виступали назовні. Вилити шоколадну суміш у деко та вирівняти поверхню шпателем. Завтовшки він має бути від 2 до 3 см. Залишити на 5 хвилин і, поки він ще теплий, посипати сушеною подрібненою малиною. Поставити шоколад у холодильнику на ніч. Потім дістати заготовку і викласти на обробну дошку. Нагріти ніж у гарячій воді, витерти насухо і нарізати цукерки. Якщо шоколад трохи підтанув, поставте в холодильник до застигання. Прикрасити цукерки можна какао, стружкою білого шоколаду.

Тут зібрано рецепти гарячого шоколаду не гірше, ніж подають у кафе.

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