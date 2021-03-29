Шоколадні цукерки з просеко – трендовий десерт від італійського шеф-кондитера
Підкреслить смак цього дива присутність малини
Цей десерт абсолютно точно заслуговує вашої уваги. По-перше, його авторство належить відомому шеф-кондитеру, італійцю Данило Кортелліні, по-друге, він шоколадний, а десерти із шоколадом завжди безпрограшні, і по-третє, одним з його головних інгредієнтів виступає просеко. Загалом, дуже цікавий рецепт домашніх цукерок, який потрібно обов'язково випробувати.
Якщо ви перебуваєте в пошуках найнебанальнішого подарунка, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.
Рецепт шоколадних цукерок з просеко
Інгредієнти
- 600 г – темного шоколаду 54%
- 80 мл – просеко
- 225 мл – жирних вершків
- 50 г – сушеної малини
- Щіпка морської солі
Спосіб приготування
- У великій жароміцній мисці нагріти вершки над водяною банею. Додати шоколад і щіпку солі. Перемішати до розчинення шоколаду. Суміш не має закипіти.
- Зняти шоколад з вогню і додати просеко, перемішати.
- Застелити деко або широку ємність пергаментом для випічки, щоб краї паперу виступали назовні.
- Вилити шоколадну суміш у деко та вирівняти поверхню шпателем. Завтовшки він має бути від 2 до 3 см.
- Залишити на 5 хвилин і, поки він ще теплий, посипати сушеною подрібненою малиною.
- Поставити шоколад у холодильнику на ніч. Потім дістати заготовку і викласти на обробну дошку.
- Нагріти ніж у гарячій воді, витерти насухо і нарізати цукерки.
- Якщо шоколад трохи підтанув, поставте в холодильник до застигання.
- Прикрасити цукерки можна какао, стружкою білого шоколаду.
Тут зібрано рецепти гарячого шоколаду не гірше, ніж подають у кафе.
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