Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Номинанты на Эмми

Канны-2021

#FREEBRITNEY

Состояние МакSим

Співають всі

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Как заморозить сырники для летнего быстрого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 июля, 13:56
Копировать ссылку
Для замороженных сырников лучше брать сухой творог с жирностью от 9%, если творог влажный, то влагу уберите с помощью гнета. После того, как вы сформировали сырники, они должны постоять в холодильнике несколько часов
Как заморозить сырники
Как заморозить сырники / Фото: depositphotos.com

Для кого-то сырники – лучший вариант для завтрака, но многие готовы есть их хоть каждый день. Сырники не надоедают. Мы рассказывали, как нужно пожарить самые лучшие по советам известных кулинаров, теперь узнаем, как их заморозить, чтобы не тратить время на замес теста. В календаре лайфхаков для лета найдете лучшие идеи, как его провести.

Замороженные сырники. Этап 1. Приготовление творожной массы

Чтобы сырники получились максимально творожными, чем мучными, нужно взять как можно более сухой творог (или отжать лишнюю жидкость под гнетом). Не стоит брать обезжиренный творог – вкусные сырники получаются при жирности минимум 5%, а еще лучше от 9 до 18%.

На 500 граммов творога достаточно 1 яйца (можно добавить еще 1-2 желтка для шелковистой текстуры), 1 ст. л. сахара, половину ч. л. соли, 2 ст. л. манки и 2 ст. л. муки или кукурузного крахмала.

Читайте также:

Замороженные сырники. Этап 2. Замес и формовка замороженных сырников

Перед заморозкой сырники должны постоять в холодильнике
Перед заморозкой сырники должны постоять в холодильнике / Фото: depositphotos.com

Все ингредиенты можно вымесить вручную, а можно воспользоваться миксером или блендером. Когда творожная масса станет однородной, ее лучше убрать в холодильник на несколько часов. Это нужно, чтобы манка/мука набухла, впитала в себя всю жидкость – замороженные сырники во время приготовления не будут разваливаться на сковороде.

После того, как вы достали творожную массу из холодильника, выложите ее на стол или разделочную доску, присыпанную мукой. Можно взять крахмал. Это может быть кукурузный, пшеничный. Он облепляет сырники более тонким слоем, обеспечивая прочную и красивую румяную корочку при жарке. Сформируйте толстую колбаску и разделите на равные части. Лепите из теста шарики мокрыми руками, руки желательно смачивать перед каждым сырником. Потом приплющивайте шарики.

Читайте также:

В тренде

Замороженные сырники. Этап 3. Упаковка перед заморозкой

Очень удобна для упаковки бумага для выпечки. Ее нужно разрезать на квадраты большей формы, чем сырники. И переложить бумагой заготовки, так они не слипнутся. Излишки муки или крахмала с сырников нужно стряхивать. Складывать заготовки – одну на другую по принципу башни. Высота башни зависит от высоты морозилки. Затем нужно упаковать сырники в пищевую пленку. Также для этого подойдет герметичный контейнер. Хранить такие заготовки можно несколько месяцев.

Как пожарить замороженные сырники

Сырники с изюмом
Сырники с изюмом / Фото: Depositphotos

Такие сырники нужно обжаривать на сковороде или запекать в духовке без предварительного размораживания. Некоторые хозяйки советуют все же подержать их при комнатной температуре 5-7 минут или несколько часов в холодильнике. Обжаривать их нужно на небольшом огне на растительном масле по несколько минут с каждой стороны. Переворачивайте 4-5 раз, чтобы они прожарились внутри. Но время готовки может зависеть от толщины сырников.

Замороженные сырники можно запечь в духовке. Для этого разогрейте духовку до 180 градусов, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20 минут в среднем.

Как приготовить нежный сыр халуми на гриле – узнаете из видео.

10 неожиданных и оригинальных блюд из творога найдете здесь.

Копировать ссылку
Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Сольник звезды
Тина Кароль
16 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять