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5 доступных продуктов, которыми можно заменить дорогие авокадо, киноа и чиа

Сегодня, 17:33

Модные семена чиа ничем не лучше наших семян льна, экзотический батат, безусловно полезный, можно заменить картофелем или тыквой, а дорогое киноа – гречкой, даже обычной, а не дорогой, зеленой

Недорогие продукты, которыми можно заменить суперфуды
Недорогие продукты, которыми можно заменить суперфуды
Фото: freepik.com

Так часто бывает, что в погоне за суперфудами мы забываем, что рядом есть не менее полезные продукты. И главное – они гораздо дешевле. Например, шиповник – это настоящий украинский суперфуд, который очень советуют диетологи. А еще семена чиа можно заменить на семена льна, а батат ничем не уступает нашему картофелю. Диетолог Алена Гаврилюк назвала еще 3 продукта, которыми можно заменить модные. А как ярко провести лето и запомнить его навсегда узнаете из нашего календаря летних лайфхаков.

Фото: Алена Гаврилюк, диетолог

Семена чиа – семена льна

В льне не меньше полезных кислот, чем в семенах чиа
В льне не меньше полезных кислот, чем в семенах чиа
Фото: freepik.com

Семена чиа – очень полезные. В них много жирных кислот и растительного белка, клетчатки и кальция. Аналогичный состав и полезные свойства у семян льна. В их составе три вида ценных полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9). Их правильный баланс необходим для всех процессов жизнедеятельности человеческого организма. По содержанию Омега-3 семена льна превосходят все пищевые растительные масла (этой кислоты в семени льна в 3 раза больше, чем в рыбьем жире).

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Батат – картофель

Батат можно заменить картофелем
Батат можно заменить картофелем
Фото: freepik.com

В батате рекордное содержание медленных углеводов, кальция, магния и железа. Чтобы его вкусно приготовить, не нужно соли или масла. Поэтому это отличный вариант для диетического питания. Но его можно заменить на наш картофель. Он богат клетчаткой, минералами, витаминами А и С, антиоксидантами. Хотя и в меньшем количестве, но в составе также есть витамины группы В. Во-вторых, благодаря высокому содержанию крахмала, картофель поставляет в организм значительное количество углеводов и дает человеку энергию и жизненные силы.

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Киноа – гречка обычная, зеленая

Гречка – отличный источник клетчатки, как и киноа
Гречка – отличный источник клетчатки, как и киноа
Фото: freepik.com

В киноа много фолиевой кислоты, клетчатки, минералов, витаминов группы В и растительного белка. Киноа можно смело заменять гречкой. И даже не зеленой. Ее пищевая ценность не меняется, это миф. Гречка – это также источник клетчатки, у нее низкий гликемический индекс, она не содержит глютена, поэтому легко усваивается.

Спирулина – морская капуста

Спирулину можно заменить морской капустой
Спирулину можно заменить морской капустой
Фото: freepik.com

Только не в рассолах, как ее часто продают в магазинах. Это важно. Качественная спирулина на 60% состоит из белка, а также содержит большое количество витаминов группы В, особенно В12. В ламинарии тоже достаточно витамина В12. Но главное – это йод, которого в морской капусте предостаточно для нормальной работы щитовидной железы.

Авокадо – тыквенные семечки

Тыквенные семечки не хуже авокадо
Тыквенные семечки не хуже авокадо
Фото: freepik.com

Во-первых – это дешевле. Несмотря на то, что тыквенные семечки в 2 раза калорийнее, в них, к примеру, кальция втрое больше, а магния – в раз 30 больше, чем в авокадо. Примерно 50 г авокадо можно заменить 30 г тыквенных семечек.

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