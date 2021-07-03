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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Який відпочинок найкраще підходить вашому знаку зодіаку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
3 липня, 19:45
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Раки – це тихий відпочинок за місто на локаціях для усамітнення, Діви – поціновувачі релаксу на дачі, а Стрільцям варто забронювати номер у заміському комплексі з басейном
Який відпочинок підходить вашому знаку зодіаку
Який відпочинок підходить вашому знаку зодіаку

Чи думали ви коли-небудь, який відпочинок підходить вашому знаку зодіаку? Якщо ні, то читайте статтю. Ми розповіли про релакс, який напророкували вам зірки. Він "вписується" у ваші рутинні принципи та гармонією з життєвою позицією. Цікаво: чи зійдуться пророкування зірок із реальністю...

Овен

Цей знак зодіаку, як ніхто знає значення слова "чіл"! Ідеальним для нього є пікнік у колі друзів. Звісно, не без естетичного сервірування як на картинках в Pinterest. А ще місцевість, де чути спів пташок, а не шум автівок мегаполісу.

Телець

Для відпочинку консервативний Телець обере не лінивий релакс, а поєднає приємне з корисним. Похід в гори на декілька днів – це ідеальний план для нього. Бо попереду очікують не лише неймовірні краєвиди, а й фізкультура та спалювання калорій.

Близнюки

Близнюки теж проти лінивого відпочинку! Ідеальний для них розклад – це ранковий підйом, сніданок та гуляння по місті в пошуках цікавих локацій та краєвидів. Якщо план можна реалізувати ще й в новій країні, то рахуйте – це комбо!

Рак

Раки часто ігнорують гулянки в шумних компаніях, бо люблять відпочинок наодинці. Вдалим для них буде взяти машину та покататися околицями міста в пошуках тихих локацій для усамітнення.

Лев

Любителі нових емоцій – Леви! Вони ніколи не відмовляться від спонтанних поїздок, де на них чекають вечірки та нові знайомства. Це і є їх ідеальний відпочинок, навіть, якщо прийдеться долати тисячі кілометрів. Випитий "Апероль-Шприц" у Венеції, а не в рутинному кафе принесе їм масу задоволення.

Діва

Цей знак зодіаку вирізняється з-поміж інших розумом! Спонтанність – це не про них, а відпочинок завжди продуманий і йде на користь фізичному та ментальному здоров’ю. Дівам зірки напророчили відпочинок на дачі! Бо там можна влаштувати не лише тихий прийом для друзів, а й шумну вечірку чи пікнік, як в найкращих французьких традиціях.

Терези

Терези обожнюють відпочивати після складного тижня, а на відпустки очікують нестерпно рахуючи дні. Але головну роль все ж грає компанія, а не місце для релаксу. Терезам сподобається вечір в казино чи в барі. Звісно, краще поєднати перелічене!

Скорпіон

Екстремальні скорпіони не церемоняться у виборі відпочинку, бо вони знають, що ТОП для них – це екстрим. Їм завжди потрібні нові емоції та досвід. Наприклад, катання на вейкборді чи політ на гелікоптері. Від таких активностей вони отримують задоволення, а ліниве засмагання на пляжі навпаки пригнічує їх.

Стрілець

Любителі пригод та подорожей – Стрільці. Один квиток в теплу країну, або ж вікенд у заміському комплексі в лісі підніме їм настрій за секунду. Такий відпочинок їх надихає та налаштовує на роботу.

Козоріг

Козероги – ще ті перфекціоніста, а ще любителі брати ситуацію в свої руки та планувати відпочинок самостійно. Ідеальний для них – це релакс вдома! Бо все в їх руках та в будь-який момент вони можуть переграти "сюжет". Наприклад, обрати інший фільм чи замовити піцу з іншого ресторану.

Водолій

Цей знак зодіаку невибагливий та не любить виходити з зони комфорту, навіть, якщо це стосується відпочинку. Тож похід у давно знайомий бар на коктейль, в кафе на чашку кави, чи повторно на фільм – ідеальний релакс та перезавантаження.

Риби

Творчі Риби обирають відпочинок за настроєм: сьогодні у їх план вписується поїздка на велосипеді, а наступного вікенду вони йдуть засмагати на пляж. Все ж зірки напророчили їм відпочинок на річці чи локальних курортах у преміальних готелях.

Вмикайте сюжет та дізнайтеся відверті історії зірок про невдалі відпустки.

Нещодавно ми розповіли, який алкоголь підходить вашому знаку зодіаку.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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