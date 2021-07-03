Який відпочинок найкраще підходить вашому знаку зодіаку

Раки – це тихий відпочинок за місто на локаціях для усамітнення, Діви – поціновувачі релаксу на дачі, а Стрільцям варто забронювати номер у заміському комплексі з басейном

Який відпочинок підходить вашому знаку зодіаку

Чи думали ви коли-небудь, який відпочинок підходить вашому знаку зодіаку? Якщо ні, то читайте статтю. Ми розповіли про релакс, який напророкували вам зірки. Він "вписується" у ваші рутинні принципи та гармонією з життєвою позицією. Цікаво: чи зійдуться пророкування зірок із реальністю...

Овен

Цей знак зодіаку, як ніхто знає значення слова "чіл"! Ідеальним для нього є пікнік у колі друзів. Звісно, не без естетичного сервірування як на картинках в Pinterest. А ще місцевість, де чути спів пташок, а не шум автівок мегаполісу.

Телець

Для відпочинку консервативний Телець обере не лінивий релакс, а поєднає приємне з корисним. Похід в гори на декілька днів – це ідеальний план для нього. Бо попереду очікують не лише неймовірні краєвиди, а й фізкультура та спалювання калорій.

Близнюки

Близнюки теж проти лінивого відпочинку! Ідеальний для них розклад – це ранковий підйом, сніданок та гуляння по місті в пошуках цікавих локацій та краєвидів. Якщо план можна реалізувати ще й в новій країні, то рахуйте – це комбо!

Рак

Раки часто ігнорують гулянки в шумних компаніях, бо люблять відпочинок наодинці. Вдалим для них буде взяти машину та покататися околицями міста в пошуках тихих локацій для усамітнення.

Лев

Любителі нових емоцій – Леви! Вони ніколи не відмовляться від спонтанних поїздок, де на них чекають вечірки та нові знайомства. Це і є їх ідеальний відпочинок, навіть, якщо прийдеться долати тисячі кілометрів. Випитий "Апероль-Шприц" у Венеції, а не в рутинному кафе принесе їм масу задоволення.

Діва

Цей знак зодіаку вирізняється з-поміж інших розумом! Спонтанність – це не про них, а відпочинок завжди продуманий і йде на користь фізичному та ментальному здоров’ю. Дівам зірки напророчили відпочинок на дачі! Бо там можна влаштувати не лише тихий прийом для друзів, а й шумну вечірку чи пікнік, як в найкращих французьких традиціях.

Терези

Терези обожнюють відпочивати після складного тижня, а на відпустки очікують нестерпно рахуючи дні. Але головну роль все ж грає компанія, а не місце для релаксу. Терезам сподобається вечір в казино чи в барі. Звісно, краще поєднати перелічене!

Скорпіон

Екстремальні скорпіони не церемоняться у виборі відпочинку, бо вони знають, що ТОП для них – це екстрим. Їм завжди потрібні нові емоції та досвід. Наприклад, катання на вейкборді чи політ на гелікоптері. Від таких активностей вони отримують задоволення, а ліниве засмагання на пляжі навпаки пригнічує їх.

Стрілець

Любителі пригод та подорожей – Стрільці. Один квиток в теплу країну, або ж вікенд у заміському комплексі в лісі підніме їм настрій за секунду. Такий відпочинок їх надихає та налаштовує на роботу.

Козоріг

Козероги – ще ті перфекціоніста, а ще любителі брати ситуацію в свої руки та планувати відпочинок самостійно. Ідеальний для них – це релакс вдома! Бо все в їх руках та в будь-який момент вони можуть переграти "сюжет". Наприклад, обрати інший фільм чи замовити піцу з іншого ресторану.

Водолій

Цей знак зодіаку невибагливий та не любить виходити з зони комфорту, навіть, якщо це стосується відпочинку. Тож похід у давно знайомий бар на коктейль, в кафе на чашку кави, чи повторно на фільм – ідеальний релакс та перезавантаження.

Риби

Творчі Риби обирають відпочинок за настроєм: сьогодні у їх план вписується поїздка на велосипеді, а наступного вікенду вони йдуть засмагати на пляж. Все ж зірки напророчили їм відпочинок на річці чи локальних курортах у преміальних готелях.

Вмикайте сюжет та дізнайтеся відверті історії зірок про невдалі відпустки.

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