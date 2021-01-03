Санта, чарівний календар і весілля: кращі різдвяні фільми від Netflix 2018

Ці кінострічки вже доступні до перегляду і вони дуже класні

Якщо ви не знаєте, який фільм подивитися про Різдво – пропонуємо добірку найкращих різдвяних кінострічок від Netflix.

Різдвяний романтичний комедійний фільм режисера Бредлі Волша за сценарієм Аміна Кадералі. Головна героїня Еббі Саттон працює фотографинею, але її робота здається їй рутиною і в Різдво. Тому приїзд кращого друга Джоша дуже радує Еббі. Він теж фотограф і довгий час мандрував по світу. Але повністю, життя Еббі змінюється після того, як вона отримує в подарунок від свого дідуся старовинний календар у вигляді будинку. Як виявилося, він чарівний.

Брат і сестра, які чатують Санта-Клауса (Курт Рассел), потай пробираються до нього в сани, щоб зняти на камеру. Злякавшись непроханих гостей, Санта втрачає управління, і його сани розбиваються. Це ставить під загрозу все Різдво, дух якого і так впав на 35%. Разом героям доведеться пережити безліч пригод, щоб врятувати різдвяну ніч і вчасно доставити подарунки дітям.

"Різдвяний принц: Королівське весілля"

Через рік після заручин з принцом Річардом, який успадкував престол невеликого королівства після смерті батька, репортерка Ембер відправляється до своєї майбутньої країни. Там вона починає готуватися до весілля, але незабаром дізнається, що їй потрібно відмовитися від багатьох звичних і улюблених речей, щоб стати королевою. Чи зможуть Ембер і Річард подолати королівські умовності та зберегти любов?

Сюжет картини розповідає про кондитера і майбутню принцесу (обох грає Ванесса Хадженс), які випадково зустрічаються, розуміють, що дуже схожі, і вирішують помінятися місцями. Тут і починається найцікавіше, адже героїні абсолютно не знайомі зі світом одна одної.

"Різдво зоряного цуцика"

Одного разу чотири цуценяти вирішили познайомитися з Санта Клаусом і особисто розповісти йому про свої бажання. І ось вони пробралися в сани і опинилися на Північному Полюсі. З розвитком подій вони з'ясували, що Санта Клауса підмінили самозванцем, а майстерня перетворилася на величезну корпорацію, яка тепер заробляє величезні гроші на звичайних дітях.

"Лицар перед Різдвом"

Середньовічний лицар сер Коул переноситься до сучасного Огайо, де знайомиться зі шкільною вчителькою Брук. Дівчина допоможе бідоласі розібратися у всіх складнощах високотехнологічного світу і виконати покладену на нього найважливішу місію, яка нагадає сучасним людям про велику силу кохання.

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