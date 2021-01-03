Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Санта, чарівний календар і весілля: кращі різдвяні фільми від Netflix 2018

3 січня, 12:05

Ці кінострічки вже доступні до перегляду і вони дуже класні

Якщо ви не знаєте, який фільм подивитися про Різдво – пропонуємо добірку найкращих різдвяних кінострічок від Netflix.

"Святковий календар"

Різдвяний романтичний комедійний фільм режисера Бредлі Волша за сценарієм Аміна Кадералі. Головна героїня Еббі Саттон працює фотографинею, але її робота здається їй рутиною і в Різдво. Тому приїзд кращого друга Джоша дуже радує Еббі. Він теж фотограф і довгий час мандрував по світу. Але повністю, життя Еббі змінюється після того, як вона отримує в подарунок від свого дідуся старовинний календар у вигляді будинку. Як виявилося, він чарівний.

"Різдвяні хроніки"

Брат і сестра, які чатують Санта-Клауса (Курт Рассел), потай пробираються до нього в сани, щоб зняти на камеру. Злякавшись непроханих гостей, Санта втрачає управління, і його сани розбиваються. Це ставить під загрозу все Різдво, дух якого і так впав на 35%. Разом героям доведеться пережити безліч пригод, щоб врятувати різдвяну ніч і вчасно доставити подарунки дітям.

"Різдвяний принц: Королівське весілля"

Через рік після заручин з принцом Річардом, який успадкував престол невеликого королівства після смерті батька, репортерка Ембер відправляється до своєї майбутньої країни. Там вона починає готуватися до весілля, але незабаром дізнається, що їй потрібно відмовитися від багатьох звичних і улюблених речей, щоб стати королевою. Чи зможуть Ембер і Річард подолати королівські умовності та зберегти любов?

"Принцеса Перемикач"

Сюжет картини розповідає про кондитера і майбутню принцесу (обох грає Ванесса Хадженс), які випадково зустрічаються, розуміють, що дуже схожі, і вирішують помінятися місцями. Тут і починається найцікавіше, адже героїні абсолютно не знайомі зі світом одна одної.

"Різдво зоряного цуцика"

Одного разу чотири цуценяти вирішили познайомитися з Санта Клаусом і особисто розповісти йому про свої бажання. І ось вони пробралися в сани і опинилися на Північному Полюсі. З розвитком подій вони з'ясували, що Санта Клауса підмінили самозванцем, а майстерня перетворилася на величезну корпорацію, яка тепер заробляє величезні гроші на звичайних дітях.

"Лицар перед Різдвом"

Середньовічний лицар сер Коул переноситься до сучасного Огайо, де знайомиться зі шкільною вчителькою Брук. Дівчина допоможе бідоласі розібратися у всіх складнощах високотехнологічного світу і виконати покладену на нього найважливішу місію, яка нагадає сучасним людям про велику силу кохання.

Нагадаємо, ми пропонуємо список фільмів про Новий рік та Різдво.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ТОП-13 найбільш "палких" кінострічок в історії Голлівуду на думку глядачів - список Як змінилися актори з фільму "Сам удома" за 30 років: фото зірок тоді і тепер 10 найпопулярніших серіалів 2020 року за версією IMDb
кіно серіали Netflix що подивитися
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти