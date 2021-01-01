Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Эти киноленты уже доступны к просмотру и они очень классные

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть на Рождество – предлагаем подборку лучших рождественских кинолент Netflix.

Рождественский романтический комедийный фильм режиссера Брэдли Уолша по сценарию Амина Кадерали. Главная героиня Эбби Саттон работает фотографом, но ее работа кажется ей рутиной и в Рождество. Поэтому приезд лучшего друга Джоша очень радует Эбби. Он тоже фотограф и долгое время странствовал по миру в качестве фотографа-путешественника. Но полностью, жизнь Эбби меняется после того, как она получает в подарок от своего любимого дедушки, старинный календарь в виде дома. Как оказалось, он волшебный.

Брат и сестра, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел), втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям.

"Рождественский принц: Королевская свадьба"

Спустя год после помолвки с принцем Ричардом, который унаследовал престол небольшого королевства после смерти отца, репортерша Эмбер отправляется в свою будущую страну. Там она начинает готовиться к свадьбе, но вскоре узнает, что ей нужно отказаться от многих привычных и любимых вещей, чтобы быть королевой. Смогут ли Эмбер и Ричард преодолеть королевские условности и сохранить любовь?

Сюжет картины рассказывает о кондитере и будущей принцессе (обеих играет Ванесса Хадженс), которые случайно встречаются, понимают, что очень похожи, и решают поменяться местами. Тут и начинается самое интересное, ведь героини совершенно не знакомы с миром друг друга.

"Рождество звездного щенка"

Однажды четыре щенка решили познакомиться с Санта Клаусом и лично рассказать ему о своих желаниях. И вот они пробрались в сани и оказались на Северном Полюсе. По мере развития событий они выяснили, что Санта Клауса подменили самозванцем, а мастерская прекратилась в огромную корпорацию, которая теперь делает огромные деньги на обычных детях.

"Рыцарь перед Рождеством"

Средневековый рыцарь сэр Коул переносится в современный Огайо, где знакомится со школьной учительницей Брук. Девушка поможет бедолаге разобраться во всех сложностях высокотехнологического мира и выполнить возложенную на него важнейшую миссию, которая напомнит современным людям о великой силе любви.

Напомним, ранее мы составили список лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021

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