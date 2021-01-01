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Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Сегодня, 12:05

Эти киноленты уже доступны к просмотру и они очень классные

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть на Рождество – предлагаем подборку лучших рождественских кинолент Netflix.

"Праздничный календарь"

Рождественский романтический комедийный фильм режиссера Брэдли Уолша по сценарию Амина Кадерали. Главная героиня Эбби Саттон работает фотографом, но ее работа кажется ей рутиной и в Рождество. Поэтому приезд лучшего друга Джоша очень радует Эбби. Он тоже фотограф и долгое время странствовал по миру в качестве фотографа-путешественника. Но полностью, жизнь Эбби меняется после того, как она получает в подарок от своего любимого дедушки, старинный календарь в виде дома. Как оказалось, он волшебный.

"Рождественские хроники"

Брат и сестра, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел), втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям.

"Рождественский принц: Королевская свадьба"

Спустя год после помолвки с принцем Ричардом, который унаследовал престол небольшого королевства после смерти отца, репортерша Эмбер отправляется в свою будущую страну. Там она начинает готовиться к свадьбе, но вскоре узнает, что ей нужно отказаться от многих привычных и любимых вещей, чтобы быть королевой. Смогут ли Эмбер и Ричард преодолеть королевские условности и сохранить любовь?

"Принцесса Переключатель"

Сюжет картины рассказывает о кондитере и будущей принцессе (обеих играет Ванесса Хадженс), которые случайно встречаются, понимают, что очень похожи, и решают поменяться местами. Тут и начинается самое интересное, ведь героини совершенно не знакомы с миром друг друга.

"Рождество звездного щенка"

Однажды четыре щенка решили познакомиться с Санта Клаусом и лично рассказать ему о своих желаниях. И вот они пробрались в сани и оказались на Северном Полюсе. По мере развития событий они выяснили, что Санта Клауса подменили самозванцем, а мастерская прекратилась в огромную корпорацию, которая теперь делает огромные деньги на обычных детях.

"Рыцарь перед Рождеством"

Средневековый рыцарь сэр Коул переносится в современный Огайо, где знакомится со школьной учительницей Брук. Девушка поможет бедолаге разобраться во всех сложностях высокотехнологического мира и выполнить возложенную на него важнейшую миссию, которая напомнит современным людям о великой силе любви.

Напомним, ранее мы составили список лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021

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Источник: Сегодня
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