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Фото дня: Елена Зеленская в вышиванке до войны и во время

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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19 мая, 10:11
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Сегодня, 19 мая в Украине отмечается День вышиванки. Поздравила украинцев и первая леди Елена Зеленская. Также она опубликовала новый снимок в честь этого дня
Елена Зеленская в вышиванке. 2022 год и 2021 год
Елена Зеленская в вышиванке. 2022 год и 2021 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская поделилась новым фото в своих официальных соцсетях. Первая леди Украины опубликовала снимок, на котором позирует в сине-белой вышиванке.

Зеленская также написала душераздирающий пост о коде нации, об украинцах и о вышиванке.

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Елена Зеленская в вышиванке
Елена Зеленская в вышиванке / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Кто-то достает ее, чудом уцелевшею, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем.

С Днем вышиванки, друзья!

Нас очень впечатлило послание Зеленской и ее снимок. Мы решили вспомнить, в как Зеленская отмечала День вышиванки в прошлом году. В 2021 первая леди Украины опубликовала фото вместе с супругом. Они были счастливы, в белых вышиванках с красными и черными цветами. Тогда Елена вспоминала о своей бабушке Шуре, традиции вышивки и кодах нации. Между этими фото разницы в один год и в одну войну.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках
Елена и Владимир Зеленские в вышиванках / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Смотрите фоторепортаж – Елена Зеленская впервые за время войны появилась на публике

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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