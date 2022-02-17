Пэрис Хилтон – 41! Смотрите легендарные образы звезды 2000-х

Тогда не было соцсетей, но фанаты по всему миру умудрялись наследовать стиль самой гламурной "блондинки в законе"

Культовые образы легендарной Пэрис Хилтон / Фото: vogue.ua

Всемирно известная светская львица Пэрис Хилтон, чья биография наполнена не только гламурными моментами, но горестными страницами в виде насилия в центрах для трудных подростков, сегодня, 17 февраля, отмечает свой 41-й день рождения. Вспомним ее самые популярные образы, которые в свое время обсуждал весь мир.

Пэрис Хилтон давно доказала, что она – не просто богатая наследница (уже в прошлом) крупного бизнеса — сети отелей Hilton Hotels, но и личность: киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Всемирную славу ей принесло реалити-шоу "Простая жизнь" о совсем непростой, а насыщенной гламурными тусовками и самыми яркими вечеринками мира жизни.

Реклама

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год / Фото: vogue.ua

Пэрис Хилтон никогда не удастся полностью избавиться от ассоциаций с розовым цветом, животными принтами, стразами и пайетками, ведь именно она когда-то сделала популярным образ гламурной дивы. Сама того не понимая, красотка стала прародительницей нового типа знаменитостей ушедшего десятилетия. Несмотря на то, что ее образы тогда больше вызывали критику и насмешки, нельзя поспорить с тем, что знаменитость ловко обыгрывала любой тренд и не могла остаться незамеченной, благодаря чему ее имя все еще на слуху, хотя образ жизни стал намного закрытее и скромнее.

Реклама

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2001 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2002 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2004 год / Фото: vogue.ua

Реклама

Пэрис Хилтон и Томми Хилфигер, 2004 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год / Фото: vogue.ua

Пэрис Хилтон ввела моду на экстремально-высокую шпильку, экстрамини, оголенное декольте, сверкающие кроп-топы, низкую посадку, пирсинг пупка, автозагар, выглядывающие стринги и большие солнцезащитные очки. Сегодня мода снова возвращается, и все это становится популярным, дизайнеры вновь вдохновляются на создание новой одежды старыми снимками светской львицы. Это еще раз подтверждает ее влияние на моду.

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2007 год / Фото: vogue.ua

Не стоит забывать и о велюровых костюмах, в которых Пэрис Хилтон стильно рассекала шумными улочками Нью-Йорка в далеких 2000-х. Вангуем, что скоро и они вернуться на первые позиции и мире моды.

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2008 год / Фото: vogue.ua

Сегодня стиль Пэрис стал намного спокойнее и изысканнее, но все равно каждый новый выход знаменитости – это яркий праздник для фотографов и критиков. Она верна своему особенному вкусу и чутью, которое ее никогда не подводило. А после того, как недавно Хилтон вышла замуж, она начала радовать своих поклонников появлениями в привычном розовом, платьях, украшенных стразами и пайетками, и экстравагантных мини. И это прекрасно! Потому что, как в пела группа "ВиаГра": "нет ничего лучше, чем несовпадение, и нет ничего хуже, чем быть, как все".

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год / Фото: vogue.ua

Также вам будут интересны детали сказочной свадьбы Пэрис Хилтон с четырьмя платьями, слезами жениха и звездными гостями.

Кроме того, узнайте, что известно о муже Пэрис Хилтон.