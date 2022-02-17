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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Пэрис Хилтон – 41! Смотрите легендарные образы звезды 2000-х

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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17 февраля, 13:48
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Тогда не было соцсетей, но фанаты по всему миру умудрялись наследовать стиль самой гламурной "блондинки в законе"
Культовые образы легендарной Пэрис Хилтон
Культовые образы легендарной Пэрис Хилтон / Фото: vogue.ua

Всемирно известная светская львица Пэрис Хилтон, чья биография наполнена не только гламурными моментами, но горестными страницами в виде насилия в центрах для трудных подростков, сегодня, 17 февраля, отмечает свой 41-й день рождения. Вспомним ее самые популярные образы, которые в свое время обсуждал весь мир.

Пэрис Хилтон давно доказала, что она – не просто богатая наследница (уже в прошлом) крупного бизнеса — сети отелей Hilton Hotels, но и личность: киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Всемирную славу ей принесло реалити-шоу "Простая жизнь" о совсем непростой, а насыщенной гламурными тусовками и самыми яркими вечеринками мира жизни.

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Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2000 год / Фото: vogue.ua

Пэрис Хилтон никогда не удастся полностью избавиться от ассоциаций с розовым цветом, животными принтами, стразами и пайетками, ведь именно она когда-то сделала популярным образ гламурной дивы. Сама того не понимая, красотка стала прародительницей нового типа знаменитостей ушедшего десятилетия. Несмотря на то, что ее образы тогда больше вызывали критику и насмешки, нельзя поспорить с тем, что знаменитость ловко обыгрывала любой тренд и не могла остаться незамеченной, благодаря чему ее имя все еще на слуху, хотя образ жизни стал намного закрытее и скромнее.

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Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2001 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2001 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2002 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2002 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2004 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2004 год / Фото: vogue.ua

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Пэрис Хилтон и Томми Хилфигер, 2004 год
Пэрис Хилтон и Томми Хилфигер, 2004 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год / Фото: vogue.ua

Пэрис Хилтон ввела моду на экстремально-высокую шпильку, экстрамини, оголенное декольте, сверкающие кроп-топы, низкую посадку, пирсинг пупка, автозагар, выглядывающие стринги и большие солнцезащитные очки. Сегодня мода снова возвращается, и все это становится популярным, дизайнеры вновь вдохновляются на создание новой одежды старыми снимками светской львицы. Это еще раз подтверждает ее влияние на моду.

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2005 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2007 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2007 год / Фото: vogue.ua

Не стоит забывать и о велюровых костюмах, в которых Пэрис Хилтон стильно рассекала шумными улочками Нью-Йорка в далеких 2000-х. Вангуем, что скоро и они вернуться на первые позиции и мире моды.

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2008 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2008 год / Фото: vogue.ua

Сегодня стиль Пэрис стал намного спокойнее и изысканнее, но все равно каждый новый выход знаменитости – это яркий праздник для фотографов и критиков. Она верна своему особенному вкусу и чутью, которое ее никогда не подводило. А после того, как недавно Хилтон вышла замуж, она начала радовать своих поклонников появлениями в привычном розовом, платьях, украшенных стразами и пайетками, и экстравагантных мини. И это прекрасно! Потому что, как в пела группа "ВиаГра": "нет ничего лучше, чем несовпадение, и нет ничего хуже, чем быть, как все".

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год / Фото: vogue.ua

Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год
Самые памятные луки Пэрис Хилтон. 2009 год / Фото: vogue.ua

Также вам будут интересны детали сказочной свадьбы Пэрис Хилтон с четырьмя платьями, слезами жениха и звездными гостями.

Кроме того, узнайте, что известно о муже Пэрис Хилтон.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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