Періс Хілтон – 41! Дивіться легендарні образи зірки 2000-х

Тоді не було соцмереж, але фанати по всьому світу примудрялися успадковувати стиль найгламурнішої "блондинки в законі"

Культові образи легендарної Періс Хілтон / Фото: vogue.ua

Всесвітньо відома світська левиця Періс Хілтон, чия біографія наповнена не лише гламурними моментами, але й сумними сторінками у вигляді насильства у центрах для важких підлітків, сьогодні, 17 лютого, відзначає свій 41-й день народження. Згадаймо її найпопулярніші образи, які свого часу обговорювали весь світ.

Періс Хілтон давно довела, що вона – не просто багата спадкоємиця (вже в минулому) великого бізнесу – мережі готелів Hilton Hotels, а й особистість: кіноактриса, співачка, автор пісень, фотомодель та дизайнер. Всесвітню славу їй принесло реаліті-шоу "Просте життя" про зовсім непросте, а насичене гламурними тусовками та найяскравішими вечірками світу життя.

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Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Періс Хілтон ніколи не вдасться повністю позбавитися асоціацій з рожевим кольором, тваринами принтами, стразами та паєтками, адже саме вона колись зробила популярним образ гламурної діви. Сама того не розуміючи, красуня стала прародителькою нового типу знаменитостей минулого десятиліття. Незважаючи на те, що її образи тоді більше викликали критику та глузування, не можна посперечатися з тим, що знаменитість спритно обігравала будь-який тренд і не могла залишитися непоміченою, завдяки чому її ім'я все ще на слуху, хоча спосіб життя став набагато закритішим і скромнішим.

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Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2001 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2002 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2004 рік / Фото: vogue.ua

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Періс Хілтон та Томмі Хілфігер, 2004 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Періс Хілтон ввела моду на екстремально-високу шпильку, екстраміні, оголене декольте, блискучі кроп-топи, низьку посадку, пірсинг пупка, автозагар, стрінги, що виглядають, і великі сонцезахисні окуляри. Сьогодні мода знову повертається, і все це стає популярним, дизайнери знову надихаються на створення нового одягу старими знімками світської левиці. Це вкотре підтверджує її вплив на моду.

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2005 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2007 рік / Фото: vogue.ua

Не варто забувати і про велюрові костюми, в яких Періс Хілтон стильно розсікала галасливими вуличками Нью-Йорка в далеких 2000-х. Вангуємо, що скоро і вони повернуться на перші позиції та світі моди.

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2008 рік / Фото: vogue.ua

Сьогодні стиль Періс став набагато спокійнішим і вишуканішим, але все одно кожен новий вихід знаменитості – це яскраве свято для фотографів та критиків. Вона вірна своєму особливому смаку та чуттю, яке її ніколи не підводило. А після того, як нещодавно Хілтон вийшла заміж, вона почала радувати своїх шанувальників появами у звичному рожевому, сукнях, прикрашених стразами та паєтками, та екстравагантних міні. І це чудово! Тому що, як у співав гурт "ВіаГра": "нет ничего лучше, чем несовпадение, и нет ничего хуже, чем быть, как все".

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік / Фото: vogue.ua

Також вам будуть цікаві деталі казкового весілля Періс Хілтон з чотирма сукнями, сльозами нареченого та зірковими гостями.

Крім того, дізнайтесь, що відомо про чоловіка Періс Хілтон.