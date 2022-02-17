Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Хадід в Versace

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Періс Хілтон – 41! Дивіться легендарні образи зірки 2000-х

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 13:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тоді не було соцмереж, але фанати по всьому світу примудрялися успадковувати стиль найгламурнішої "блондинки в законі"
Культові образи легендарної Періс Хілтон
Культові образи легендарної Періс Хілтон / Фото: vogue.ua

Всесвітньо відома світська левиця Періс Хілтон, чия біографія наповнена не лише гламурними моментами, але й сумними сторінками у вигляді насильства у центрах для важких підлітків, сьогодні, 17 лютого, відзначає свій 41-й день народження. Згадаймо її найпопулярніші образи, які свого часу обговорювали весь світ.

Періс Хілтон давно довела, що вона – не просто багата спадкоємиця (вже в минулому) великого бізнесу – мережі готелів Hilton Hotels, а й особистість: кіноактриса, співачка, автор пісень, фотомодель та дизайнер. Всесвітню славу їй принесло реаліті-шоу "Просте життя" про зовсім непросте, а насичене гламурними тусовками та найяскравішими вечірками світу життя.

Реклама

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Періс Хілтон ніколи не вдасться повністю позбавитися асоціацій з рожевим кольором, тваринами принтами, стразами та паєтками, адже саме вона колись зробила популярним образ гламурної діви. Сама того не розуміючи, красуня стала прародителькою нового типу знаменитостей минулого десятиліття. Незважаючи на те, що її образи тоді більше викликали критику та глузування, не можна посперечатися з тим, що знаменитість спритно обігравала будь-який тренд і не могла залишитися непоміченою, завдяки чому її ім'я все ще на слуху, хоча спосіб життя став набагато закритішим і скромнішим.

Реклама

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2001 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2001 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2002 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2002 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2004 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2004 рік / Фото: vogue.ua

Реклама

Періс Хілтон та Томмі Хілфігер, 2004 рік
Періс Хілтон та Томмі Хілфігер, 2004 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2000 рік / Фото: vogue.ua

Періс Хілтон ввела моду на екстремально-високу шпильку, екстраміні, оголене декольте, блискучі кроп-топи, низьку посадку, пірсинг пупка, автозагар, стрінги, що виглядають, і великі сонцезахисні окуляри. Сьогодні мода знову повертається, і все це стає популярним, дизайнери знову надихаються на створення нового одягу старими знімками світської левиці. Це вкотре підтверджує її вплив на моду.

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2005 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2005 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2007 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2007 рік / Фото: vogue.ua

Не варто забувати і про велюрові костюми, в яких Періс Хілтон стильно розсікала галасливими вуличками Нью-Йорка в далеких 2000-х. Вангуємо, що скоро і вони повернуться на перші позиції та світі моди.

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2008 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2008 рік / Фото: vogue.ua

Сьогодні стиль Періс став набагато спокійнішим і вишуканішим, але все одно кожен новий вихід знаменитості – це яскраве свято для фотографів та критиків. Вона вірна своєму особливому смаку та чуттю, яке її ніколи не підводило. А після того, як нещодавно Хілтон вийшла заміж, вона почала радувати своїх шанувальників появами у звичному рожевому, сукнях, прикрашених стразами та паєтками, та екстравагантних міні. І це чудово! Тому що, як у співав гурт "ВіаГра": "нет ничего лучше, чем несовпадение, и нет ничего хуже, чем быть, как все".

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік / Фото: vogue.ua

Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік
Найпам'ятніші луки Періс Хілтон. 2009 рік / Фото: vogue.ua

Також вам будуть цікаві деталі казкового весілля Періс Хілтон з чотирма сукнями, сльозами нареченого та зірковими гостями.

Крім того, дізнайтесь, що відомо про чоловіка Періс Хілтон.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Що не можна робити у Стамбулі
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти