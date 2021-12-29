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Итоги года 2021: ТОП-6 событий в поп-культуре, о которых говорили все

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
29 декабря, 11:20
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Пришло время вспомнить о том, что уверенно делало наши дни ярче
Самые яркие моменты в поп-мире в 2021 году
Самые яркие моменты в поп-мире в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Говоря об итогах года 2021, хочется вспомнить самые обговариваемые события в мире культуры. Вряд ли в ближайшие 2 дня случится что-то более яркое, поэтому смело проводим черту.

Скандальное интервью Меган и Гарри, воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека #Free Britney, продолжение "Секса в большом городе" и многие другие на слуху по сей день. Давайте разберем их детально.

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Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой

Пожалуй, самое скандальное за последние несколько лет интервью, которое наделало много шума в мире, заставив королевскую семью потерять не одну нервную клетку. В свое время в монаршей семье на такой шаг осмелилась только принцесса Диана, давшая интервью Мартину Баширу в 1992 году. В нем она поведала, что в браке с принцем Чарльзом "нас было трое" и показала многие другие "скелеты". С того времени королева запретила любому члену семьи "выносить ссор из избы". Но свободолюбивая Меган Маркл, не захотевшая плясать под чью бы то дудку, с легкой руки которой разорвались узы с королевством, такого наговорила, что мир сначала пришел в ярость, а потом начал критиковать молодоженов. Особенно разозлила общество тема расизма в монашеской семье. Ведь некий новоиспеченный родственник Меган больно переживал, не родится ли ребенок Меган и Гарри темнокожим. В общем, в спец-выпуске было абсолютно все: мастер-класс от королевы интервью Опры, разоблачение британской монархии и два часа по-настоящему захватывающего телевидения, которые привлекли 17 миллионов зрителей.

Опра Уинфри и принц Гарри
Опра Уинфри и принц Гарри / Фото: Скриншот из YouTube

Моя попытка № 2: снова Беннифер

2021 год стал годом проявления чувств. Давний роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека снова вспыхнул, спустя почти 20 лет. А дальше, в режиме снежного кома, все больше селебрити заявили миру о своих чувствах, не боясь осуждения: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Machine Gun Kelly Келли и Меган Фокс. Надеемся, на сей раз эти отношения выльются логичным продолжением в виде как минимум свадьбы. Так хочется чего-то красивого в новом году!

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#FreeBritney или, Мы это сделали

Ярости фанатов Бритни не было предела. 13 лет ее отец опекался ею, и чем дальше в лес, тем больше ужасающих подробностей мы узнавали о рабстве певицы, другого слова не подберешь. В 2021 году движение #FreeBritney наконец-то получило заслуженную огласку. Обратный отчет начался с того, как в июне Спирс нарушила и без того кричащее молчание и в громком судебном иске заявила, что опекунство контролирует ее жизнь от "а" до "я": работу, финансы и даже репродуктивные права.

Документальный фильм New York Times "Оковы для Бритни Спирс"‎ был снят через 20 лет после восхождения Спирс к славе. В нем мы увидели новую правду, историю поп-процессы, которая больше не казалась такой однобокой. Открылось видение на сексуализацию, манипуляцию и принижение Бритни в начале 2000-х — кривое отражение современного общества и того, как оно до сих пор относятся к молодым артистам женского пола. И, как бы ни было больно от одной только мысли, что ей пришлось пережить — опекунство над Бритни Спирс было официально снято в ноябре.

Ментальное здоровье: Симона Байлз и Наоми Осаки

Титулованная американская гимнастка привлекла внимание всего мира к своей персоне в июле 2021, отказавшись от участия в финале многоборья на Олимпийских играх в Токио. Она стала одной из более чем 150 женщин и девочек, подвергшихся сексуальному насилию со стороны бывшего врача команды Ларри Нассара, но Федерация спортивной гимнастики США все еще не достигла соглашения с жертвами.

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Со всем, что произошло в этом году, я совсем не удивлена, чем это закончилось.

— заявила Байлз.

А в мае 2021 теннисистка Наоми Осака, выигравшая турнир "Большого шлема", сделала тоже очень важный шаг — отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису из-за того, что организаторы отвергли ее просьбу отменить пресс-конференцию после матча. Девушка рассказала подписчикам в соцсетях, что испытывала приступы тревожности во время интервью с теннисной прессой и боролась с депрессией после Открытого чемпионата США 2018 года.

Симона Байлз на Олимпийских играх в Токио, 2021
Симона Байлз на Олимпийских играх в Токио, 2021 / Фото: Vogue

Решение Байлз и Осаки защитить свое психическое здоровье — это важный урок для каждого из нас.

В конце концов, мы тоже люди, и мы должны заботиться о своем ментальном здоровье, а не просто идти и делать то, что от нас требует мир.

— сказал Байлз.

Резонанс "Игры в Кальмара"

Такого в Netflix еще не было никогда, несмотря на то, что, объективно, сложно назвать "Игру в Кальмара" самым шикарным их продуктом. Но с первых кадров драма стала поп-культурным феноменом. На создание "Игры в кальмара" Хван Дон-хека вдохновили личные социо-экономические проблемы. А поскольку тема быстрой наживы актуальна в мире со времен неолита, сериал быстро завоевал первое место в рейтинге Netflix и стал не только самым популярным в истории платформы, но и первым корейским шоу, которому удалось добиться такого успеха.

Хван с Variety подщелился:

"Игра в кальмара" стала отличным (ужасающим) развлечением, умудрившимся при этом задеть зрителей за живое в момент глобальной экономической нестабильности. Я хотел создать историю, которая была бы аллегорией…о современном капиталистическом обществе, что-то, что передало бы эту бешеную конкуренцию.

Да будет "Секс в большом городе"!

Культовый сериал десятилетий вернулся на наши экраны в этом году после довольно спорного сезона в 2004 году. Люди ну никак не могли попрощаться со своими героями. И вот сиквел HBO Max "И просто так…" вышел 9 декабря и снова произвел "бум" эффект. Сначала все плакали из-за неожиданной смерти Мистера Бига, затем радовались этому событию в связи с чредой обвинений Криса Нота в сексуальных домогательствах. В общем – сложилось идеально. Посмотрим, что будет дальше.

Сериал "И просто так"
смотрите на olltv
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Также давайте вспомним, кого модная индустрия потеряла в 2021 году

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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