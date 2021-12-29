Підсумки року 2021: ТОП-6 подій у поп-культурі, про які говорили усі

Настав час згадати, що впевнено робило наші дні яскравішими

Найяскравіші моменти у поп-світі у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Говорячи про підсумки року 2021, хочеться згадати найбільш обговорювані події у світі культури. Навряд чи в найближчі 2 дні станеться щось яскравіше, тому сміливо проводимо межу.

Скандальний інтерв'ю Меган та Гаррі, возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека #Free Britney, продовження "Сексу у великому місті" і багато інших на слуху до цього дня. Давайте розберемо їх детально.

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Інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі з Опрою

Мабуть, найскандальніше за останні кілька років інтерв'ю, яке наробило багато галасу у світі, змусивши королівську родину втратити не одну нервову клітину. Свого часу в монаршій сім'ї на такий крок наважилася тільки принцеса Діана, що дала інтерв'ю Мартіну Баширу 1992 року. У ньому вона розповіла, що у шлюбі з принцом Чарльзом "нас було троє" і показала багато інших "скелетів". З того часу королева заборонила будь-якому члену сім'ї "виносити сварки із хати". Але волелюбна Меган Маркл, яка не захотіла танцювати під чиюсь дудку, з легкої руки якої розірвалися узи з королівством, такого наговорила, що світ спочатку розлютився, а потім почав критикувати молодят. Особливо розлютила суспільство тема расизму в чернечій сім'ї. Адже якийсь новоспечений родич Меган боляче переживав, чи не народиться дитина Меган і Гаррі темношкірою. Загалом, у спец-випуску було все: майстер-клас від королеви інтерв'ю Опри, викриття британської монархії і дві години по-справжньому захоплюючого телебачення, які привабили 17 мільйонів глядачів.

Опра Вінфрі та принц Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

Моя спроба №2: знову Бенніфер

2021 рік став роком прояву почуттів. Давній роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека знову спалахнув, майже через 20 років. А далі, в режимі снігової грудки, все більше селебріті заявили світові про свої почуття, не боячись осуду: Кортні Кардашян та Тревіс Баркер, Machine Gun Kelly Келлі та Меган Фокс. Сподіваємося, цього разу ці стосунки виллються логічним продовженням у вигляді як мінімум весілля. Так хочеться чогось гарного у новому році!

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#FreeBritney або, Ми це зробили

Лютості фанатів Брітні не було меж. 13 років її батько опікувався нею, і що далі в ліс, то більше жахливих подробиць ми дізнавалися про рабство співачки, іншого слова не підбереш. У 2021 році рух #FreeBritney нарешті набув заслуженого розголосу. Зворотний відлік почався з того, як у червні Спірс порушила і без того кричаче мовчання і в гучному судовому позові заявила, що опікунство контролює її життя від "а" до "я": роботу, фінанси та навіть репродуктивні права.

Документальний фільм New York Times "Окови для Брітні Спірс" було знято через 20 років після сходження Спірс до слави. У ньому ми побачили нову правду, історію поп-процесу, яка більше не здавалася такою однобокою. Відкрилося бачення на сексуалізацію, маніпуляцію та приниження Брітні на початку 2000-х — криве відображення сучасного суспільства та того, як воно досі ставиться до молодих артистів жіночої статі. І як би не було боляче від однієї тільки думки, що їй довелося пережити, опікунство над Брітні Спірс було офіційно знято у листопаді.

Ментальне здоров'я: Симона Байлз та Наомі Осакі

Титулована американська гімнастка привернула увагу всього світу до своєї персони у липні 2021, відмовившись від участі у фіналі багатоборства на Олімпійських іграх у Токіо. Вона стала однією з більш ніж 150 жінок і дівчаток, які зазнали сексуального насильства з боку колишнього лікаря команди Ларрі Нассара, але Федерація спортивної гімнастики США все ще не досягла згоди з жертвами.

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Зі всім, що сталося цього року, я зовсім не здивована, чим це закінчилося.

— заявила Байлз.

А в травні 2021 року тенісистка Наомі Осака, яка виграла турнір "Великого шолома", зробила теж дуже важливий крок — відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу через те, що організатори відкинули її прохання скасувати прес-конференцію після матчу. Дівчина розповіла підписникам у соцмережах, що зазнавала напади тривожності під час інтерв'ю з тенісною пресою та боролася з депресією після Відкритого чемпіонату США 2018 року.

Симона Байлз на Олімпійських іграх у Токіо, 2021 / Фото: Vogue

Рішення Байлз та Осаки захистити своє психічне здоров'я – це важливий урок для кожного з нас.

Зрештою, ми теж люди, і ми повинні дбати про своє ментальне здоров'я, а не просто йти і робити те, що вимагає від нас світ.

— сказала Байлз.

Резонанс "Ігри у Кальмара"

Такого в Netflix ще не було ніколи, незважаючи на те, що об'єктивно складно назвати "Гру в Кальмара" найшикарнішим їх продуктом. Але із перших кадрів драма стала поп-культурним феноменом. На створення "Ігри в кальмари" Хван Дон-хека надихнули особисті соціо-економічні проблеми. А оскільки тема швидкої наживи актуальна у світі з часів неоліту, серіал швидко завоював перше місце в рейтингу Netflix і став не лише найпопулярнішим в історії платформи, а й першим корейським шоу, якому вдалося досягти такого успіху.

Хван з Variety підщелився:

"Гра в кальмара" стала чудовою (жахливою) розвагою, яка при цьому примудрилася зачепити глядачів за живе в момент глобальної економічної нестабільності. Я хотів створити історію, яка була б алегорією… про сучасне капіталістичне суспільство, щось, що передало б цю шалену конкуренцію.

Хай буде "Секс у великому місті"!

Культовий серіал десятиліть повернувся на наші екрани цього року після досить спірного сезону 2004 року. Люди ну ніяк не могли попрощатися зі своїми героями. І ось сіквел HBO Max "І просто так..." вийшов 9 грудня і знову справив "бум" ефект. Спочатку всі плакали через несподівану смерть Містера Біга, потім раділи цій події у зв'язку з чергою звинувачень Кріса Нота у сексуальних домаганнях. Загалом склалося ідеально. Подивимося, що буде далі.

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