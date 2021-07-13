Шаурма помогла: Даша Квиткова уехала в роддом и вот-вот родит сына

Накануне супруга ведущего Никиты Добрынина полакомилась шаурмой. После этого все поклонники стали подшучивать над Дарьей, мол, именно шаурма спровоцировала роды

Даша Квиткова уехала рожать в роддом / Фото: instagram.com/kvittkova

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которая похвасталась новым дорогим авто, вот-вот родится. Супруга ведущего сообщила, что уехала в роддом и совсем скоро они наконец-то увидят своего малыша. Об этом Даша сообщила на своей странице в Instagram.

У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни, – написала Дарья.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Отметим, что накануне Даша попросила Никиту купить ей большую шаурму. Этот момент Добрынин запечатлел в Instastories.

Скриншот: Instagram

После этого в комментариях фолловеры стали шутить о том, что именно шаурма спровоцировала роды. Подписчики пожелали Квитковой легких родов.

Шаурма помогла! Легких родов!

Пусть все пройдет на одном дыхании. И побольше вам сил.

Пусть все пройдет легко.

Скриншот: Instagram

Мальчик станет первым ребенком для Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Пара познакомилась на известном романтическом реалити. Они расписались в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония прошла 12 августа. На свадьбу молодожены пригласили своих родных, друзей и коллег. На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие. Медовый месяц Никита и Даша решила провести в Турции.

Смотрите эксклюзивное интервью Даши Квитковой для программы "Зірковий шлях":