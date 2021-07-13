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Шаурма помогла: Даша Квиткова уехала в роддом и вот-вот родит сына

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
13 июля, 11:22
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Накануне супруга ведущего Никиты Добрынина полакомилась шаурмой. После этого все поклонники стали подшучивать над Дарьей, мол, именно шаурма спровоцировала роды
Даша Квиткова уехала рожать в роддом
Даша Квиткова уехала рожать в роддом / Фото: instagram.com/kvittkova

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которая похвасталась новым дорогим авто, вот-вот родится. Супруга ведущего сообщила, что уехала в роддом и совсем скоро они наконец-то увидят своего малыша. Об этом Даша сообщила на своей странице в Instagram.

У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни, – написала Дарья.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Никита Добрынин и Дарья Квиткова / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Отметим, что накануне Даша попросила Никиту купить ей большую шаурму. Этот момент Добрынин запечатлел в Instastories.

Скриншот: Instagram

После этого в комментариях фолловеры стали шутить о том, что именно шаурма спровоцировала роды. Подписчики пожелали Квитковой легких родов.

  • Шаурма помогла! Легких родов!
  • Пусть все пройдет на одном дыхании. И побольше вам сил.
  • Пусть все пройдет легко.
Скриншот: Instagram

Мальчик станет первым ребенком для Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Пара познакомилась на известном романтическом реалити. Они расписались в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония прошла 12 августа. На свадьбу молодожены пригласили своих родных, друзей и коллег. На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие. Медовый месяц Никита и Даша решила провести в Турции.

Смотрите эксклюзивное интервью Даши Квитковой для программы "Зірковий шлях":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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