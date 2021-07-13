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Шаурма допомогла: Даша Квіткова поїхала в пологовий будинок і ось-ось народить сина

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
13 липня, 11:22
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Напередодні дружина ведучого Нікіти Добриніна поласувала шаурмою. Після цього всі шанувальники стали жартувати над Дарією, мовляв, саме шаурма спровокувала пологи
Даша Квіткова поїхала народжувати до роддому
Даша Квіткова поїхала народжувати до роддому / Фото: instagram.com/kvittkova

Син Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, яка похвалилася новим дорогим авто, ось-ось народиться. Дружина ведучого повідомила, що поїхала в пологовий будинок і зовсім скоро вони нарешті побачать свого малюка. Про це Даша повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті, – написала Даша.

Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова
Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Зазначимо, що напередодні Даша попросила Нікіту купити їй велику шаурму. Цей момент Добринін показав в Instastories.

Скріншот: Instagram

Після цього в коментарях фоловери стали жартувати про те, що саме шаурма спровокувала пологи. Підписники побажали Квітковій легких пологів.

  • Шаурма допомогла! Легких пологів!
  • Нехай все пройде на одному диханні. І побільше вам сил.
  • Нехай все пройде легко.
Скріншот: Instagram

Хлопчик стане першою дитиною для Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Пара познайомилася на відомому романтичному реаліті. Вони розписалися в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег. На святі виступала популярний українсьий гурт KAZKA, який виконав свої хіти "Плакала", "Свята" та інші. Медовий місяць Нікіта і Даша вирішила провести в Туреччині.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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