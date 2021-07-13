Шаурма допомогла: Даша Квіткова поїхала в пологовий будинок і ось-ось народить сина

Син Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, яка похвалилася новим дорогим авто, ось-ось народиться. Дружина ведучого повідомила, що поїхала в пологовий будинок і зовсім скоро вони нарешті побачать свого малюка. Про це Даша повідомила на своїй сторінці в Instagram.
У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті, – написала Даша.
Зазначимо, що напередодні Даша попросила Нікіту купити їй велику шаурму. Цей момент Добринін показав в Instastories.
Після цього в коментарях фоловери стали жартувати про те, що саме шаурма спровокувала пологи. Підписники побажали Квітковій легких пологів.
- Шаурма допомогла! Легких пологів!
- Нехай все пройде на одному диханні. І побільше вам сил.
- Нехай все пройде легко.
Хлопчик стане першою дитиною для Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Пара познайомилася на відомому романтичному реаліті. Вони розписалися в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег. На святі виступала популярний українсьий гурт KAZKA, який виконав свої хіти "Плакала", "Свята" та інші. Медовий місяць Нікіта і Даша вирішила провести в Туреччині.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":