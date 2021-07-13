Шаурма допомогла: Даша Квіткова поїхала в пологовий будинок і ось-ось народить сина

Напередодні дружина ведучого Нікіти Добриніна поласувала шаурмою. Після цього всі шанувальники стали жартувати над Дарією, мовляв, саме шаурма спровокувала пологи

Даша Квіткова поїхала народжувати до роддому / Фото: instagram.com/kvittkova

Син Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, яка похвалилася новим дорогим авто, ось-ось народиться. Дружина ведучого повідомила, що поїхала в пологовий будинок і зовсім скоро вони нарешті побачать свого малюка. Про це Даша повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті, – написала Даша.

Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Зазначимо, що напередодні Даша попросила Нікіту купити їй велику шаурму. Цей момент Добринін показав в Instastories.

Скріншот: Instagram

Після цього в коментарях фоловери стали жартувати про те, що саме шаурма спровокувала пологи. Підписники побажали Квітковій легких пологів.

Шаурма допомогла! Легких пологів!

Нехай все пройде на одному диханні. І побільше вам сил.

Нехай все пройде легко.

Скріншот: Instagram

Хлопчик стане першою дитиною для Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Пара познайомилася на відомому романтичному реаліті. Вони розписалися в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег. На святі виступала популярний українсьий гурт KAZKA, який виконав свої хіти "Плакала", "Свята" та інші. Медовий місяць Нікіта і Даша вирішила провести в Туреччині.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":