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Бритни Спирс – 39: ТОП-10 фактов из жизни певицы, о которых вы не знали

Сегодня, 12:25

2 декабря культовая певица отмечает свой день рождения

Певица Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Известная американская певица Бритни Спирс сегодня, 2 декабря, отмечает свое 39-летие. В 1998 году знаменитость выпустила свой первый сингл под названием Baby One More Time. Именно эта композиция сделала Бритни суперзвездой и вознесла на вершину успеха. А в 2000-х любая дискотека взрывалась под трек Oops!... I Did It Again.

Сейчас певица в карьерном плане ушла в тень, ее хиты уже не сводят с ума поклонников и не занимают лидирующие места в хит-парадах. Бритни Спирс посвятила себя семье и воспитанию детей – двоих мальчиков Шона и Джейдена. Правда, в связи с недавними событиями и разногласиями с родным отцом Джейми Спирсом звезда практически полностью потеряла опекунство над сыновьями.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

За плечами 39-летней артистки неудачные замужества, злоупотребление наркотиками и реабилитация в психологической клинике. Многие утверждают, что именно ранняя слава и большие гонорары спровоцировали помутнение рассудка знаменитости. За последний год Бритни, кажется, взяла себя в руки и постепенно возвращается к прошлой жизни. На своей странице в Instagram она активно делится с фанатами своими спортивными достижениями и пытается вернуться в прежнюю физическую форму.

В честь дня рождения Бритни Спирс Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 неизвестных фактов из жизни певицы.

  • Певческую карьеру артистка начала с исполнения партии сопрано в хоре при церкви.
  • Бритни Спирс снялась в "Новом клубе Микки Мауса" на канале Disney вместе с такими знаменитостями, как Кристина Агилера, Райан Гослинг, Кери Рассел, Джастин Тимберлейк и Джей Си Чейз. Однако, ее сначала отвергли из-за того, что она была слишком молодой в то время.
  • Бритни Спирс переписывалась по электронной почте с принцем Уильямом – супругом герцогини Кейт Миддлтон. С наследником британского престола они даже виделись несколько раз.
  • В 2012 году певица стала самым высокооплачиваемым судьей реалити-шоу за всю историю телевидения. За участие в первом сезоне шоу "Фактор Х" Бритни получила 15 миллионов долларов.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

  • В 17 лет у юной Спирс закрутился роман с популярным певцом Джастином Тимберлейком. Ее отношения сопровождались громкими заявлениями о намерении сохранить девственность. После таких слов журналисты выпустили ряд материалов, в которых говорилось, что у звезды психологические проблемы.
  • В 2004 году в Лас-Вегасе певица вышла замуж за своего друга детства – Джейсона Александра. Развод состоялся ровно через 55 часов. Это был самый короткий брак звезды.
  • В 2000 году Бритни основала благотворительный фонд. Его деятельность заключалась в обеспечении талантливых подростков из бедных семей возможностью получить бесплатные уроки от ведущих мастеров вокального исполнения и хореографов.

Певица Бритни Спирс с матерью
Певица Бритни Спирс с матерью
Фото: Getty Images

  • После страшного теракта в США в 2001 году Бритни пожертвовала 2 миллиона долларов.
  • В начале 2007 года Бритни продемонстрировала бритую наголо голову. Поступок стал частью последствий эмоционального стресса, который сначала привел певицу в реабилитационную клинику на островах в Карибском море, а потом — в соответствующий центр помощи в Калифорнии.
  • Бритни Спирс лишена родительских прав над сыновьями и может только лишь с ними видеться.

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как отмечает день рождения с молодым любовником на Гавайях.

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