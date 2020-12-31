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Группа KAZKA знает, как проснуться без головной боли утром 1 января. Полезные лайфхаки

Сегодня, 15:06

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31 декабря в 20:00 телеканал "Украина" покажет масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", в котором примут участие самые известные артисты. За кулисами проекта участники популярного коллектива KAZKA рассказали, что поможет быстро прийти в себя 1 января, если вы хорошо погуляли накануне.

После новогодней ночи вопрос, как утром облегчить свое состояние, становится актуальным для многих. На съемочной площадке праздничного шоу участник группы KAZKA Дмитрий Мазуряк признался, что похмелье у него бывает достаточно часто – особенно после праздников. Но он знает способ, как облегчить это состояние.

KAZKA
KAZKA
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Самое лучшее – это употреблять в меру и ответственно. Но так как не все слушают эти советы, то есть гуслянка. Это молочный кефир, похожий на айран. Если бы не было гуслянки или айрана, все бы давно вымерли. Это реально очень помогает. Динозавры вымерли, потому что у них не было гуслянки, – смеется участник коллектива Дмитрий Мазуряк . – 1 января выпиваете бутылочку кефира или какого-то другого кисломолочного продукта – и все будет хорошо".

А вот солистка коллектива Александра Зарицкая знает и делится другим вариантом, который поможет прийти в себя после застолья.

"Мне папа говорил, что надо увлажнить желудок маслом", – отметила Александра Зарицкая.

Напомним, самая громкая "Новорічна ніч на каналі "Україна" – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований. Ведущими проекта станут Королева ночи, певица Оля Полякова и ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук.

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