"Чтобы было, что вспомнить": Олег Винник дал совет, как встречать Новый год

Певец знает, как правильно отмечать Новый год

В грандиозном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", которое выйдет в эфире телеканала "Украина" 31 декабря в 20:00, выступят самые популярные артисты страны, среди которых и певец Олег Винник. За кулисами праздничного концерта артист признался, куда мечтает отправиться на отдых зимой и почему ему не удается осуществить это желание.

Певец говорит, что на праздники охотно поехал бы на отдых в Карпаты, но уже имеет другие планы.

"Давно не был в горах и очень хочу туда попасть. Мне звонят друзья, приглашают. Отдыхать среди снежного леса, конечно, круто. Но мы должны работать. Такова наша ноша. И я рад, что в новогоднюю ночь артисты дарят людям праздник. Кто, как не мы?" – отметил Олег Винник.

Олег Винник Фото: пресс-служба

А где шумный праздник – там и застолье. По словам певца, в новогоднюю ночь можно позволить себе есть все, что захочется. Не против Олег поднять и бокал крепкого, потому что главное – это атмосфера веселья.

"Я бы не хотел, чтобы после празднования оставался "осадочок". Встречать Новый год нужно ярко: чтобы было, что вспомнить, но и так, чтобы и детям можно было рассказать", – рассказал.Олег Винник.

Напомним, что самая громкая "Новорічна ніч на каналі "Україна" – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований. Ведущими проекта станут Королева ночи, певица Оля Полякова и ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук.

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