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57 звезд, зрелищные номера и масштабные декорации: чем удивит украинцев телеканал "Украина" на Новый год

Сегодня, 13:33

Развлекать зрителей будут Верка Сердючка, Мозги, Олег Винник, Наталья Могилевская, NK и Макс Барских

Яркие звезды на телеканале "Украина"! В праздничную ночь вас ожидает интересный формат новогоднего шоу. Артисты предстанут в необычных образах и выполнят самые популярные праздничные хиты! Как все будет проходить и чего ждать зрителям – далее в материале.

Сюжет Юрия Васильченко и Валерия Савицкого
Видео: Сегодня

57 звезд, зрелищные номера, масштабные декорации, оригинальные выступления, шутки и новые амплуа артистов. "Новогодняя ночь" на телеканале Украина знает, как удивить своих требовательных зрителей!

Новогодние хиты, звездный телемост и шутливое караоке. Для новогоднего огонька телеканал "Украина" выбрал необычный формат: зрители могут побывать на нескольких локациях и попеть, и потанцевать вместе со звездами.

Масштабно и одновременно по-дружески уютно! Постановщики объединили в один концерт сразу два абсолютно разных формата шоу. В караоке-баре звезды посетят Владимира Остапчука.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Соведущей этого телемоста между звездным караоке и сценой на Михайловской площади станет Оля Полякова. Ведущие будут соревноваться в остроумии и шутках.

По словам Владимира Остапчука, концертом, который будет проходить в центре Киева, заправлять будет Оля Полякова. А вместе с ним звезды будут дурачится уже в рамках караоке.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новогоднем концерте телеканал объединил звезд всех поколений: Верка Сердючка, Мозги, Олег Винник, Наталья Могилевская, NK, Макс Барских и многие другие. Усидеть перед экранами телевизоров будет сложно.

По словам руководителя департамента развлекательных проектов телеканала "Украина" Анатолия Сябро, зрители увидят уникальную сцену, очень необычные декорации под открытым небом и грандиозный концерт. Все для того, что бы подарить радость в новогоднюю ночь зрителям.

Поупражняться в пении, развлечься и посмеяться от души вместе с самыми популярными звездами страны, зрители телеканала "Украины" смогут 31 декабря в 20:00.

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Источник: Сегодня
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