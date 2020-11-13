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"Если больше не любишь – зачем молчать?": Владимир Остапчук встал на защиту разведенных

13 ноября, 15:12

Ведущий "подкинул" подписчикам новую тему для разговоров

Владимир Остапчук, который недавно женился на Кристине Горняк, высказался о браке и разводе. По мнению ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина", многолетние союзы в настоящее время – редкость, а разводиться – совершенно естественно и не страшно.

На своей странице в Instagram Остапчук написал, что уважает пары, которые вместе много лет. Однако шоумен не понимает, зачем жить в браке, если чувства давно ушли.

Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

"Это нормально закончить то, что тяжело обоим, признаться в этом и жить дальше на полную! Да, согласен, наши бабушки и дедушки жили вместе по 50-60 лет. Но это лишь цифра. А как насчет настоящего счастья? Все ли точно прожили жизнь как хотели?", – написал ведущий.

Остапчук считает, что не стоит молчать, если больше не любишь человека. Даже если у вас общие дети.

"... плохой брак еще не значит плохие родители! Наоборот, счастливые мама и папа отдельно лучше чем ругань и злость под одной крышей", – высказал свое мнение Владимир.

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В комментариях не все фолловеры Остапчука согласны с его мнением. "Если нарожали детей, то надо работать над собой, над отношениями, нужно приложить максимум усилий для сохранения семьи"; "Скоро дойдет до того, что будут говорить маме – слушай мы с тобой не находим общий язык поэтому я найду себе другую", – пишут в комментариях пользователи Сети.

В марте этого года Владимир Остапчук развелся с Еленой Войченко. Вскоре стало известно, что он встречается с нотариусом Кристиной Горняк, с которой познакомился на свадьбе, где был в качестве ведущего.

В октябре Остапчук и Горняк поженились. У Владимира и Елены есть общие дочка и сын, которые живут с мамой.

Смотрите эксклюзивное интервью с Владимиром Остапчуком:

Напомним, что ранее Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука.

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