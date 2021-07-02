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Сонные Джанабаева и Меладзе вновь пожаловались на родительство (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
2 июля, 13:44
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали, как им не хватает полноценного сна из-за новорожденного ребенка
Джанабаева и Меладзе показали трудности родительства
Джанабаева и Меладзе показали трудности родительства / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева, которая призналась, что Меладзе присутствовал на ее родах, показала будни родителей. Напомним, что недавно звездная пара стала родителями – у них появилась дочь Агата.

В Instagram-профиле Джанабаева опубликовала видео, в котором показала, как они с супругом устают, постоянно уделяя время новорожденной.

"Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту", – написала артистка в посте.

В коротком ролике Альбина и Валерий спят. Сидя, стоя, во время работы и в машине.

О рождении дочери Валерий Меладзе сообщил весной. 12 апреля он стал отцом в шестой раз и поблагодарил супругу за дочь.

"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко! Альбинушка, люблю тебя! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный мир с новым человеком!" – написал певец в соцсети.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году, и Лука, появившийся на свет в 2014 году и дочь Агата. Кроме того, у 56-летнего Валерия Меладзе есть трое дочерей от первого брака.

О многодетных звездах смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Альбина Джанабаева показала, как выглядит без макияжа.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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