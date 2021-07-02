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Сонні Джанабаєва і Меладзе знову поскаржилися на батьківство (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
2 липня, 13:44
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Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе показали, як їм не вистачає повноцінного сну через новонароджену дитину
Джанабаєва і Меладзе показали труднощі батьківства
Джанабаєва і Меладзе показали труднощі батьківства / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва, яка зізналася, що Меладзе був присутній на її пологах, показала будні батьків. Нагадаємо, нещодавно зіркова пара стала батьками – у них з'явилася дочка Агата.

В Instagram-профілі Джанабаєва опублікувала відео, в якому показала, як вони з чоловіком втомлюються, постійно приділяючи час новонародженій.

"Коли ти батько немовляти, то особливо цінуєш кожну вільну хвилину", – написала артистка в пості.

У короткому ролику Альбіна і Валерій сплять. Сидячи, стоячи, під час роботи і в машині.

Про народження доньки Валерій Меладзе повідомив навесні. 12 квітня він став батьком вшосте і подякував дружині за доньку.

"У цьому році весна увірвалася в наше життя яскравим сонцем і великою радістю! 12 квітня у нас з Альбіною народилася донечка, наше маленьке сонечко! Альбінушка, люблю тебе! Попереду як і раніше багато нового і цікавого, будемо знову пізнавати цей прекрасний світ з новою людиною!" – написав співак у соцмережі.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва
Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році, і Лука, що з'явився на світ в 2014 році і дочка Агата. Крім того, у 56-річного Валерія Меладзе є троє дочок від першого шлюбу.

Про багатодітних зірок дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше Альбіна Джанабаєва показала, як виглядає без макіяжу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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