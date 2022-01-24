Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022

Стиль Обамы

Модный маникюр

Все к 14 февраля

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Три знака, которым на этой неделе повезет в карьере

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астролог составил гороскоп на конец января. Этот период не слишком удачен для профессионального роста. Но нет правил без исключения

Конец января – это окончание лунного месяца. Перед новолунием плохо предпринимать действия, направленные на профессиональный рост, добиваться повышения по службе или добиваться увеличения зарплаты. Все планы на этот счет лучше перенести на дни после новолуния. Новолуние будет 1 февраля.

Период убывающей Луны – плохое время для новых назначений, даже если с повышением. На новой должности будет трудно добиться прогресса, всякие дела будут осуществляться с большими затруднениями. Этот период гораздо лучше для того, чтобы завершать важные дела, отчитываться о результатах, ожидать вознаграждения за уже выполненную работу.

Но нет правил без исключений. Некоторые знаки на этой неделе могут получить деловые предложения, от которых не нужно отказываться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вас попытаются втянуть в какую-то авантюру, связанную с протекцией, карьерой и влиятельными друзьями. Дело рискованное, вы и сами это понимаете. Можете что-то приобрести, но есть риск и многое потерять. Это вероятно вас останавливает. Вы бы предпочли менее рискованный путь достижения своих целей. Но звезды сейчас на вашей стороне. Поэтому можете рискнуть, тем более, риск – это в вашей природе, если верить гороскопам. На этой неделе могут быть заключены договоренности и даже приняты окончательные решения, которые могут изменить вашу карьеру кардинальным образом к лучшему. А если вы в процессе поиска работы, то сейчас вы можете, наконец, получить выгодное предложение. Приступать к новым обязанностям лучше после 1 февраля.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам судьба сейчас бросает вызов. Вам могут поручить дело, которое другим кажется неподъемным, невыполнимым. Как вариант, вы уже занимаетесь таким делом. И вам оно точно по силам. Выйти победителем из схватки, в которой спасовали другие – отличный результат, который очень быстро принесет вам доверие начальства, повышение по службе и лучшие условия. Только не ждите, что это произойдет молниеносно. И не хвастайтесь. Вам нужно терпение. А также требуется по возможности оставаться в центре внимания.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Вы, вероятно, ждете какого-то важного события, связанного одновременно с деньгами и новыми условиями работы. Может, это повышение. Или, например, вы ожидаете, что ваш проект получит финансирование. До середины недели ситуация останется противоречивой: то ли да, то ли нет. Но затем ситуация обернется в вашу пользу. Причем события будут развиваться стремительно. Важно правильно реагировать на все происходящее. И залог правильных реакций – верить в успех, оставаться оптимистом. Вероятно, вам придется убеждать других в том, что вы продвигаете верное дело, и начатое завершится успехом. Чтобы быть убедительным, надо самому верить.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24 – 30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для всех знаков

Гороскоп на 24 – 30 января 2022: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять