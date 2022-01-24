Три знака, которым на этой неделе повезет в карьере

Астролог составил гороскоп на конец января. Этот период не слишком удачен для профессионального роста. Но нет правил без исключения

Конец января – это окончание лунного месяца. Перед новолунием плохо предпринимать действия, направленные на профессиональный рост, добиваться повышения по службе или добиваться увеличения зарплаты. Все планы на этот счет лучше перенести на дни после новолуния. Новолуние будет 1 февраля.

Период убывающей Луны – плохое время для новых назначений, даже если с повышением. На новой должности будет трудно добиться прогресса, всякие дела будут осуществляться с большими затруднениями. Этот период гораздо лучше для того, чтобы завершать важные дела, отчитываться о результатах, ожидать вознаграждения за уже выполненную работу.

Но нет правил без исключений. Некоторые знаки на этой неделе могут получить деловые предложения, от которых не нужно отказываться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вас попытаются втянуть в какую-то авантюру, связанную с протекцией, карьерой и влиятельными друзьями. Дело рискованное, вы и сами это понимаете. Можете что-то приобрести, но есть риск и многое потерять. Это вероятно вас останавливает. Вы бы предпочли менее рискованный путь достижения своих целей. Но звезды сейчас на вашей стороне. Поэтому можете рискнуть, тем более, риск – это в вашей природе, если верить гороскопам. На этой неделе могут быть заключены договоренности и даже приняты окончательные решения, которые могут изменить вашу карьеру кардинальным образом к лучшему. А если вы в процессе поиска работы, то сейчас вы можете, наконец, получить выгодное предложение. Приступать к новым обязанностям лучше после 1 февраля.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам судьба сейчас бросает вызов. Вам могут поручить дело, которое другим кажется неподъемным, невыполнимым. Как вариант, вы уже занимаетесь таким делом. И вам оно точно по силам. Выйти победителем из схватки, в которой спасовали другие – отличный результат, который очень быстро принесет вам доверие начальства, повышение по службе и лучшие условия. Только не ждите, что это произойдет молниеносно. И не хвастайтесь. Вам нужно терпение. А также требуется по возможности оставаться в центре внимания.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Вы, вероятно, ждете какого-то важного события, связанного одновременно с деньгами и новыми условиями работы. Может, это повышение. Или, например, вы ожидаете, что ваш проект получит финансирование. До середины недели ситуация останется противоречивой: то ли да, то ли нет. Но затем ситуация обернется в вашу пользу. Причем события будут развиваться стремительно. Важно правильно реагировать на все происходящее. И залог правильных реакций – верить в успех, оставаться оптимистом. Вероятно, вам придется убеждать других в том, что вы продвигаете верное дело, и начатое завершится успехом. Чтобы быть убедительным, надо самому верить.

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