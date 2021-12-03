Как полюбить себя и избавиться от недостатков – рассказала солистка группы KAZKA

Наслаждаться своим отражением в зеркале, любить свое тело, не расстраиваться по поводу морщинок, складок на животе или целлюлите. Как полюбить себя такой какая ты есть, советует украинская звезда

Как справиться с проблемами самооценки / Фото: Коллаж: Сегодня

В откровенном интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, какие имела проблемы с самовосприятием и как от них избавилась.

Знаменитая украинская артистка, 29-летняя Александра Зарицкая – кумир миллионов. Ее голос и внешность сравнивают с Адель, но певица призналась, что ранее страдала от неуверенности и жуткой самокритичности. Как и певица Адель, в последнее время девушка заметно похудела – на 20 кг.

Реклама

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба

Сегодня звезда чувствует абсолютную гармонию с собой, хотя признается – раньше имела проблемы с любовью к себе.

У моєму житті був момент, коли я не хотіла навіть дивитись у дзеркало. Це було дуже важко, бо ти постійно маєш поганий настрій, – сказала солистка группы KAZKA в эфире канала "Украина".

В такие моменты певицу всегда спасало творчество. Сейчас же эти проблемы в далеком прошлом. Зарицкая также рассказала, как справиться с проблемам самовосприятия.

Реклама

Якщо ти ставишся класно до себе, любиш себе у дзеркалі, маєш впевненість у своєму вигляді, навіть у якихось складочках на тілі, то з часом люди це зрозуміють і теж закохаються у тебе, – комментирует участница гипершоу "МАСКА", певица Александра Зарицкая. – Якщо ти себе любиш і приймаєш, то ніякий булінг не працює.

Сегодня в планах солистки группы KAZKA – выпускать новые хиты, танцевать и искать любовь, которая раз и на всю жизнь.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Читайте также: