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Как полюбить себя и избавиться от недостатков – рассказала солистка группы KAZKA

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 декабря, 11:08
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Наслаждаться своим отражением в зеркале, любить свое тело, не расстраиваться по поводу морщинок, складок на животе или целлюлите. Как полюбить себя такой какая ты есть, советует украинская звезда
Как справиться с проблемами самооценки
Как справиться с проблемами самооценки / Фото: Коллаж: Сегодня

В откровенном интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, какие имела проблемы с самовосприятием и как от них избавилась.

Знаменитая украинская артистка, 29-летняя Александра Зарицкая – кумир миллионов. Ее голос и внешность сравнивают с Адель, но певица призналась, что ранее страдала от неуверенности и жуткой самокритичности. Как и певица Адель, в последнее время девушка заметно похудела – на 20 кг.

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба

Сегодня звезда чувствует абсолютную гармонию с собой, хотя признается – раньше имела проблемы с любовью к себе.

У моєму житті був момент, коли я не хотіла навіть дивитись у дзеркало. Це було дуже важко, бо ти постійно маєш поганий настрій, – сказала солистка группы KAZKA в эфире канала "Украина".

В такие моменты певицу всегда спасало творчество. Сейчас же эти проблемы в далеком прошлом. Зарицкая также рассказала, как справиться с проблемам самовосприятия.

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Якщо ти ставишся класно до себе, любиш себе у дзеркалі, маєш впевненість у своєму вигляді, навіть у якихось складочках на тілі, то з часом люди це зрозуміють і теж закохаються у тебе, – комментирует участница гипершоу "МАСКА", певица Александра Зарицкая. – Якщо ти себе любиш і приймаєш, то ніякий булінг не працює.

Сегодня в планах солистки группы KAZKA – выпускать новые хиты, танцевать и искать любовь, которая раз и на всю жизнь.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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