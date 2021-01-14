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Чем отличается воспитание девочек и мальчиков – отвечает психолог

Сегодня, 09:03

Психолог Наталия Холоденко рассказала, как воспитывает своих детей

Популярный психолог Наталия Холоденко пришла в студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Во время общения с ведущими утреннего шоу Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем Наталия рассказала об основах воспитания детей, объяснила, в чем отличие общения с девочками и мальчиками и какой подход нужен к каждому.

Психолог Наталия Холоденко уверена, что родительская любовь к детям разного пола отличается. Более того, подход к воспитанию девочек и мальчиков должен быть особенным и обдуманным до деталей.

"Прежде всего каждый из родителей должен определиться, кого он хочет воспитать. Например, нас раньше воспитывали так: девочки должны быть хорошими хозяйками – готовить, убирать, всем улыбаться. А мне бы хотелось мою дочь воспитать несколько иначе, я думаю, что современные девушки и женщины, в первую очередь, должны ставить себя на первое место, вспоминать о своих состояниях и чувствах, а не просто быть типичной домохозяйкой. Хотя, конечно, все это надо уметь делать", – комментирует психолог Наталия Холоденко.

Психолог Наталия Холоденко с детьми
Психолог Наталия Холоденко с детьми
Фото: пресс-служба

Поэтому в жизни мама двоих детей позволяет младшей дочери быть настоящей девочкой – немного капризничать и показывать свои "хочу". А вот что касается воспитания сыновей, психолог тоже советует применять отдельные хитрости.

"Я позволяю своему сыну драться, но исключительно с мальчишками. На самом деле, ребенок психологически рождается без пола. То есть пол воспитывают родители – мы учим мальчиков быть мальчиками, а девочек – девочками. И если в этом воспитании допущены ошибки, будут соответствующие последствия", – поделилась эксперт.

По словам психолога, самое важное, что родители могут дать детям – пример, но не словесный. Поэтому надо просто быть счастливым и дарить радость окружающим.

"Когда ребенок видит пример счастливых людей, тогда ему не нужно читать нотации, учить чему-то. Все привычки детей принимаются естественно на уровне образа жизни их родителей", – комментирует Наталия Холоденко.

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Кроме того, эксперт отметила, что родителям не следует переживать о стереотипах, связанных с воспитанием мальчиков и девочек – не важно, в какой цвет красить стены комнаты или одевать малышей. Игрушки тоже не должны смущать взрослых – для детей естественно интересоваться одновременно и куклами, и машинками.

"Не следует бояться того, что мальчика заинтересовала Барби. Главное – с детства делать из него мужчину. Я советую с детства учить мальчиков принимать решения, брать на себя ответственность, и соответственно, когда он вырастет, ему будет естественно решать проблемы. А вот когда бабушки и мамы бегут сломя голову к маленькому и стараются во всем ему помочь, может вырасти "маменькин сынок", – объяснила Холоденко.

А еще, не следует забывать о том, что большое значение в воспитании детей любого пола имеет отец. Поэтому, даже если семья неполная, женщина должна найти правильного мужчину, который сможет повлиять на воспитание малышей – это может быть их дедушка или хотя бы учитель музыки. Главное – желание поделиться собственным опытом.

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Источник: Сегодня
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