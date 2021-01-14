Чим відрізняється виховання дівчаток і хлопчиків – відповідає психолог

Психолог Наталія Холоденко розповіла, як виховує своїх дітей

Популярний психолог Наталія Холоденко прийшла в студію програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час спілкування з ведучими ранкового шоу Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем Наталія розповіла про основи виховання дітей, пояснила, у чому відмінність спілкування з дівчатками і хлопчиками та який підхід потрібен до кожного.

Психолог Наталія Холоденко впевнена, що батьківська любов до дітей різної статі відрізняється. Навіть більше, підхід до виховання дівчаток і хлопчиків має бути особливим і обдуманим до дрібниць.

"Насамперед кожен з батьків повинен визначитися, кого він хоче виховати. Наприклад, нас раніше виховували так: дівчатка мають бути хорошими господинями – готувати, прибирати, всім посміхатися. А мені б хотілося мою дочку виховати трохи інакше, я думаю, що сучасні дівчата і жінки передовсім мають ставити себе на перше місце, згадувати про свій стан і почуття, а не просто бути типовою домогосподаркою. Хоча, звичайно, все це треба вміти робити", – коментує психолог Наталія Холоденко.

Психолог Наталія Холоденко з дітьми Фото: пресслужба

Тому в житті мама двох дітей дозволяє молодшій дочці бути справжньою дівчинкою – трохи вередувати і показувати свої "хочу". А от щодо виховання синів, психолог теж радить застосовувати певні хитрощі.

"Я дозволяю своєму синові битися, але тільки з хлопчаками. Насправді дитина психологічно народжується без статі. Тобто стать виховують батьки – ми вчимо хлопчиків бути хлопчиками, а дівчаток – дівчатками. І якщо в цьому вихованні допущені помилки, будуть відповідні наслідки", – поділилася експерт.

За словами психолога, найважливіше, що батьки можуть дати дітям – приклад, але не словесний. Тому треба просто бути щасливим і дарувати радість оточенню.

"Коли дитина бачить приклад щасливих людей, тоді їй не потрібно читати нотації, навчати чогось. Всі звички діти сприймають природно на рівні способу життя їхніх батьків", – коментує Наталія Холоденко.

Крім того, експерт зазначила, що батькам не слід переживати про стереотипи, пов'язані з вихованням хлопчиків і дівчаток – не важливо, в який колір фарбувати стіни кімнати або якого кольору одяг малюків. Іграшки теж не мають бентежити дорослих – для дітей природно цікавитися одночасно і ляльками, і машинками.

"Не слід боятися того, що хлопчика зацікавила Барбі. Головне – з дитинства робити з нього чоловіка. Я раджу з дитинства вчити хлопчиків приймати рішення, брати на себе відповідальність, і відповідно, коли він виросте, йому буде природно вирішувати проблеми. А от коли бабусі й мами біжать стрімголов до малюка і намагаються у всьому йому допомогти, може вирости "мамин синочок", – пояснила Холоденко.

А ще не слід забувати про те, що велике значення у вихованні дитини, незважаючи на її стать, має батько. Тому, навіть якщо сім'я неповна, жінка повинна знайти правильного чоловіка, який зможе вплинути на виховання малюків – це може бути їхній дідусь або хоча б учитель музики. Головне – бажання поділитися власним досвідом.

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