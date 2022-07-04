Олена Зеленська відповіла на запитання, чи боїться вона смерті (відео)

Перша леді України дала відверте інтерв'ю італійським журналістам, у якому розповіла, як живуть українці після 24-го лютого

Перша леді України відповіла на найбільш компрометуючі питання журналістів / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська активно спілкується з іноземними ЗМІ, щоб розповісти правду про війну в Україні, пояснити, в чому полягає її робота прямо зараз, а також поділитися, за що критикує чоловіка і чому їхній син хоче стати солдатом.

У новому інтерв'ю італійському телебаченню у розмові з ведучим програми Porta a Porta перша леді України розповіла, що зараз відбувається у містах, які щодня обстрілюють російські війська.

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Наші люди, наші діти лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра, – з болем зазначила дружина президента.

Олена Зеленська пояснила італійцям, як людям в Україні доводиться жити

У своєму офіційному Instagram-акаунті Зеленська зазначила, що журналісти поставили їй філософське питання: чи боїться вона смерті. Олена пояснила, що її більше лякають ті, хто не цінує життя інших.

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Радше боюся людей, яким байдуже до свого життя. Це означає, що їм байдуже й до життя інших, раз власного не цінують. У цьому різниця між нами та російськими загарбниками – для нас важливе кожне життя.

Дивіться: Олена Зеленська знялася для британського видання.