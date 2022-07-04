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Олена Зеленська відповіла на запитання, чи боїться вона смерті (відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 липня, 15:10
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Перша леді України дала відверте інтерв'ю італійським журналістам, у якому розповіла, як живуть українці після 24-го лютого
Перша леді України відповіла на найбільш компрометуючі питання журналістів
Перша леді України відповіла на найбільш компрометуючі питання журналістів / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська активно спілкується з іноземними ЗМІ, щоб розповісти правду про війну в Україні, пояснити, в чому полягає її робота прямо зараз, а також поділитися, за що критикує чоловіка і чому їхній син хоче стати солдатом.

У новому інтерв'ю італійському телебаченню у розмові з ведучим програми Porta a Porta перша леді України розповіла, що зараз відбувається у містах, які щодня обстрілюють російські війська.

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Наші люди, наші діти лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра, – з болем зазначила дружина президента.

Олена Зеленська пояснила італійцям, як людям в Україні доводиться жити
Олена Зеленська пояснила італійцям, як людям в Україні доводиться жити

У своєму офіційному Instagram-акаунті Зеленська зазначила, що журналісти поставили їй філософське питання: чи боїться вона смерті. Олена пояснила, що її більше лякають ті, хто не цінує життя інших.

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Радше боюся людей, яким байдуже до свого життя. Це означає, що їм байдуже й до життя інших, раз власного не цінують. У цьому різниця між нами та російськими загарбниками – для нас важливе кожне життя.

Дивіться: Олена Зеленська знялася для британського видання.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Наш син хоче бути солдатом

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