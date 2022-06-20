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Елена Зеленская рассказала, за что критикует мужа и почему их сын хочет стать солдатом

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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20 июня, 20:38
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Первая леди Украины дала новое интервью британскому изданию The Economist. Зеленская рассказала о войне в Украине, домашнем обучении детей и российских боевиках
Елена Зеленская вновь встретилась с британскими журналистами
Елена Зеленская вновь встретилась с британскими журналистами / Фото: The Economist

Елена Зеленская активно общается с международными СМИ, чтобы рассказать правду о войне в Украине и умоляет Запад не привыкать к трагедии в нашей стране.

Журналисты издания The Economist опубликовали новое интервью первой леди Украины. Они признались, что колючая проволока, мешки с песком и снайперские позиции у резиденции президента Украины создали драматический фон для фотосессии. Елена встретилась с ними в ярко-синем костюме и в туфлях на высоких каблуках и несколько опустошенном виде.

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Настроение Елены вмиг изменилось, когда из-за открытой двери раздался знакомый хриплый голос:

Я слышал, что ты в здании.

Президент Украины на несколько минут появился на съемке, чтобы увидеть жену. Супруги до сих пор не живут вместе в целях безопасности.

Елена Зеленская в съемке для британского издания
Елена Зеленская в съемке для британского издания / Фото: The Economist

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О войне

Елена рассказала, что они никак не могли предположить, что произойдет с Украиной.

Мы были наивны. Мы думали, что сможем победить честным трудом и вкалыванием. Все оказалось намного сложнее.

Первая леди вспомнила, как проходило 24-е февраля, когда все началось. Она призналась, что жила в первые дни на смеси адреналина и валерианы. Елена старалась не думать о том, что ее муж – цель номер один для российских боевиков, а она и ее дети стали мишенью номер два.

Ей пришлось только надеяться на профессионализм военных и охраны.

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Я понимала, что ничего не понимаю, но отвечаю за детей и должна реагировать на ситуацию.

Как и большинство украинцев им пришлось разделиться. Владимир облачился в военную форму, она выехала с детьми из Киева в безопасное место. Каждый раз, когда выли сирены, Зеленская и ее дети бросались в бомбоубежище.

О муже

Владимир всегда говорит, что я слишком много его критикую, что я никогда не хвалю его достаточно, — в шутку отметила Елена.

Она также с теплотой вспомнила, как раньше относилась к бороде супруга. Дело в том, что он позволял себе отрастить бороду во время летних каникул, когда съемки заканчивались и он мог быть собой. В военное время это означает совершенно другое.

Елена Зеленская в съемке для британского издания
Елена Зеленская в съемке для британского издания / Фото: The Economist

О детях

Как и другие родители, Зеленская переживает за подрастающее поколение, за то, как на них скажется война. Самым несчастным украинцам приходится хоронить своих деток, которых с такой жестокостью уничтожают россияне. Елена объяснила, что знает о ее везение и что ее дети рядом.

Я очень надеюсь, что, когда сыну исполнится 18, у нас будет много лет жизни в свободной и мирной стране. Самое страшное, что он всем говорит, что хочет быть солдатом.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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