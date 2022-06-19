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Смотрите: Елена Зеленская снялась для британского издания (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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19 июня, 13:50
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Первая леди Украины откровенно рассказала в интервью The Guardian о муже и о том, как перевернулась нормальная жизнь для ее семьи и страны
Елена Зеленская рассказала о семье журналистам The Guardian
Елена Зеленская рассказала о семье журналистам The Guardian / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская откровенно рассказала британским журналистам The Guardian о первом дней войны в Украине и как пыталась улыбаться, чтобы не вызвать панику у детей.

Это было сюрреалистическое ощущение… как будто я играла в компьютерную игру и должна была пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я также держала себя в руках, у меня весь день была странная улыбка на лице, потому что я старался не показывать детям панику. Мы просто следовали приказам службы безопасности, шли туда, куда нам сказали, — объяснила первая леди Украины.

Елена Зеленская для The Guardian
Елена Зеленская для The Guardian / Фото: The Guardian

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Елена рассказала, что вечером 24 февраля ей удалось увидеть мужа. Они обнялись, но тогда было не время для слез и сантиментов. Ей с трудом далось осознание, что она может больше никогда не увидеть супруга.

Журналисты отметили, что интервью с Зеленской проходило в строгой секретности, с обысками и с обязательным присутствием охраны. Такова реальность быть целью номер два для Путина и его пособников.

Елена Зеленская для The Guardian
Елена Зеленская для The Guardian / Фото: The Guardian

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Мировые СМИ всячески пытались узнать, где именно находилась семья президента и какие блага цивилизации им были доступны. Конечно, вся эта информация держится в строжайшем секрете, так как давить на Владимира можно с помощью его близких и семьи.

Я вижу, вы пытаетесь получить от меня какие-то подсказки. Да, у нас был телевизор. Я не была ни под землей, ни под водой, — с улыбкой ответила Зеленская журналисту.

Елена Зеленская для The Guardian
Елена Зеленская для The Guardian / Фото: The Guardian

В беседе Елена также отметила, как война сказалась на ее детях.

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Мой сын сказал мне: "Мама, ты знаешь, я просто хочу увидеть своих друзей. Я так давно их не видел. Три месяца я играю только с собаками и телохранителями".

Ее дочь продолжает учебу и надеется поступить в университет в сентябре, но она, как и миллионы украинцев, пропустила школу из-за войны.

Первая леди уклоняется от вопросов журналистов, где она живет сейчас, отметив, что у нее есть возможность хотя бы видеться с мужем. Быть вместе они все еще не могут в целях безопасности.

Елена Зеленская для The Guardian
Елена Зеленская для The Guardian / Фото: The Guardian

Она описала их первую встречу после стольких недель в сдержанных выражениях.

Мы обнялись, поздоровались и спросили друг друга, как дела. Дети были здесь, и какое-то время они цеплялись за него. Теперь мы можем видеть друг друга, и они могут физически прикасаться к своему отцу, это немного упрощает жизнь.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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