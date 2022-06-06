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Терміново міняємо гардероб! Синоптики попередили українців про різку зміну погоди

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 13:34
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Лише в одному регіоні можуть пройти дощі, але температура повітря буде високою
Синоптики попереджають про зміну погоди
Синоптики попереджають про зміну погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 7 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, дуже порадує українців. Але не всіх... Сильний дощ із грозою очікується лише в Одесі, тож місцевим жителям варто взяти з собою парасольку. Вдень температура повітря становитиме максимум 26 градусів.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 7 червня.

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У Вінницькій області день пройде без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Черкаській області також буде без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

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У Львівській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Волинській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Рівненській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

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У Тернопільській та Хмельницькій областях без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Харківській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +23...+25°С.

У Луганській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +23...+25°С.

У Донецькій області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +24...+26°С.

В Одесі вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря вночі +15…+17. Вдень +24...+26 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +12…+14. Вдень +24...+26 градусів.

Погода в Україні 7 червня буде теплою

Як зберегти здоров'я метеозалежним людям

Часті зміни погоди – потепління, дощі, похолодання – дуже впливають на метеозалежних людей. Більшість за день-два до зміни погодних умов починають відчувати дискомфорт: головний біль, сонливість, нудота, крутить ноги або руки. Щоб мінімізувати вплив погоди на організм, рекомендується якнайчастіше бувати на вулиці і дихати повітрям, висипатися, більше пити чистої води і відпочивати.

Зазначимо, що ця весна у Києві стала однією з найхолодніших за останні роки. Найнижчі показники температури були у квітні. Крім того, за весь час спостережень весна 2022 року увійшла до десятки найсухіших.

Софія Ковнір
Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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