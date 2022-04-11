Путину нарисовали "ответку" в Ровно – мурал "Красавица терпеть не будет" оценит каждый

В образе украинки с пулеметом Константин Качановский показал независимую Украину, которая даст отпор и не будет играть по чужим правилам

Путину нарисовали "ответку" в Ровно / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине вдохновляет творческих людей на новые художественные проявления. Художник из Ровно Константин Качановский создал мурал в центре города, нарисовав украинку, символизирующую сильную и независимую Украину. Об этом сообщили в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

Название мурала "Красавица терпеть не будет" говорит само за себя. Как вы догадались, это ответ на фразу Путина "Нравится, не нравится, – терпи, моя красавица". Ее он огласил за несколько дней до вторжения в Украину.

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Художник Константин на примере одной украинки показал, что Украина терпеть не будет: она даст отпор, выстоит и останется независимой.

Украинка изображена в национальной одежде, с венком на голове и очками. Вместо сумки на плечах – пулемет.

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Мурал поднимает патриотический дух в центре города Ровно. И еще раз напоминает, что Украина будет бороться за свободу и независимость любой ценой.

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