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Андре Тан запустил sustainable-бренд одежды. Все деньги от продажи пойдут на помощь армии Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 апреля, 16:31
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Для создания вещей первой коллекции использована инновационная экологическая ткань из переработанного пластика, которая на ощупь и по характеристикам напоминает хлопок
Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянки в бешенстве от того, что не могут купить вещи в Chanel во всем мире, стараются отомстить люксовому бренду, уничтожая дорогие сумки. Хочется посоветовать им продать дорогие аксессуары и раздать деньги бедным, или купить сахар для нуждающихся россиян.

В Украине дизайнеры перепрофилировали производство и учатся шить бронежилеты, а также собирают средства для помощи беженцам и ВСУ.

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Так, Андре Тан запустил sustainable-бренд одежды под названием RDNT. В первую коллекцию вошли вещи, созданные из инновационной экологической ткани из переработанного пластика, которая на ощупь и по характеристикам напоминает хлопок. Этот материал регулирует теплообмен, впитывает влагу, что помогает охлаждать тело в жару и согревать в холод.

Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба

Первый дроп вышел под названием In the water, что передает коды нового бренда – экологичность, технологичность и агендерность. Авторский принт воды на одежде символизирует жизнь.

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Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: Коллаж: Сегодня

В коллекцию вошли объемные худые и пиджаки, разноцветные велосипедки и кроп-топы, футболки, телесные боди и деконструированные джинсы. Яркими акцентами стали вырезы на груди и внешние бирки с надписями о моментах счастья.

Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба

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Одежда создана без разделения на женскую и мужскую и без учета стереотипных представлений о том, что и кому следует носить.

Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба

В будущем бренд планирует запустить в Украине производство, которое будет работать на возобновляемых источниках солнечной энергии.

Само название RDNT расшифровывается как Radiant, то есть сияющий, лучистый. Вся одежда создана под цвет ауры — желтый, голубой, зеленый, розовый, фиолетовый.

Коллекция одежды In the water бренда RDNT
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба

Вещи из первой коллекции RDNT можно купить на официальном сайте бренда с доставкой по всему миру. Деньги от продаж дизайнер обещает передать в поддержку армии Украины.

Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT | Фото: пресс-служба
Коллекция одежды In the water бренда RDNT / Фото: пресс-служба
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Ранее мы рассказывали, где купить свитер как у Джамалы и помочь ВСУ.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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