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Смотрите: Николаевская область на обложке британского Vogue

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 апреля, 21:06
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Редакторы глянца посвятили номер беженцам. Свои истории рассказали модели, писатели, корреспонденты, дизайнеры, среди которых и украинки
Снимки французского фотографа, сделанные в Украине, попали на обложку британского Vogue
Снимки французского фотографа, сделанные в Украине, попали на обложку британского Vogue / Фото: William Keo, British Vogue

Модный глянец во всем мире посвящает главные полосы в своих изданиях Украине. Так, британский Vogue поместил на диджитал-обложку майского номера снимок Николаевской области.

Фото сделал французский фотограф Уильям Кео, который уже месяц находится в Украине, снимая последствия российской оккупации.

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Майский номер британские журналисты в Vogue посвятили беженцам. Одной из героинь издания стала 66-летняя сомалийская и американская топ-модель, вдова Дэвида Боуи, Иман. Она рассказала, как в 16 лет с семьей бежала от ужасов войны из Сомали.

В одежде, которая была на нас, мы сели в фургон и пересекли границу из Сомали в Кению. Мне едва исполнилось 16 лет, и вдруг я оказался в чужой стране. Беженка – это означало ежедневную борьбу за выживание, – поделилась звезда.

Диджитал-обложка майского номера британского Vogue
Диджитал-обложка майского номера британского Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Также своими историями спасения поделились шестнадцать людей, среди которых креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, номинированный на "Оскар" режиссер документального фильма "Для Самы", снятый в Алеппо, Ваад Аль-Катеаб, редактор отдела культуры Vogue UA Дарья Слободяник, стилистка из Украины Ольга Макогон, племянница бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто писательница Фатима Бхутто, американская модель сомалийского происхождения Халима Аден, которая известна как первая женщина в хиджабе на конкурсе "Мисс Миннесота США" и другие.

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Дарья Слободяник рассказала журналистам британского Vogue, что первые три недели войны она провела в родном Киеве, а потом эвакуировалась во Львов. Ее муж – доктор, отправился в армию, чтобы спасать жизни. Сейчас Дарья – волонтер, она целыми днями работает в гуманитарных центрах Львова, где принимают сотни тысяч людей, бежавших из горячих точек Украины.

Уезжая из Киева, я пообещал себе, что не стану беженкой. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец марта Украину покинули более 4 млн человек. Для меня покинуть страну равносильно капитуляции. Нет, Путин, не получишь. Я готова бороться, – прокомментировала Слободяник.

Ранее мы рассказывали о португальском Vogue, который создал потрясающую съемку об Украине.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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