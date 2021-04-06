Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пилот снял трусы в пассажирском самолете. Теперь ему грозит штраф и суд

Сегодня, 15:01

Мужчину обвиняют в непристойном поведении

Бывшему пилоту американской авиакомпании Southwest Airlines Майкла Хаака суд предъявил обвинение в непристойном поведении во время одного из его рейсов. Согласно документам судебного дела, Хаак обнажил свои гениталии, управляя воздушным судном, летевшим из Филадельфии в Орландо в августе 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.

Обстоятельства дела и информация о том, кто мог быть свидетелем инцидента, не раскрываются. На данный момент идет расследование дела – пилоту грозит тюремное заключение сроком до 90 дней и штраф в размере 500 долларов. Однако известно, что Майкл уволился еще до того, как авиакомпании стало известно об инциденте.

Читайте также:
Мужчина случайно катапультировался из истребителя на скорости 500 км/ч: фото

"Наша корпоративная культура построена на уважении к другим людям. Произошедшее событие несовместимо с тем поведением, которое мы требуем от наших сотрудников", – заявили в авиакомпании.

Напомним, в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения самолета Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Как можно увидеть на кадре, пилот "нарисовал" в воздухе гигантский силуэт мужского полового органа.

Кроме этого, пилот развеял один из главных мифов об авиаперелетах.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Остаться в живых: пилот пять недель провел в джунглях из-за поломки самолета Выживший после взрыва гонщик вернулся в бинтах на место аварии Мужчина случайно катапультировался из истребителя на скорости 500 км/ч: фото
США суд курьез пилот
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Сегодня, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Новости партнеров

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять