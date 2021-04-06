Пілот зняв труси в пасажирському літаку. Тепер йому загрожує штраф і суд

Чоловіка звинувачують у непристойній поведінці

Колишньому пілоту американської авіакомпанії Southwest Airlines Майкла Хаака суд пред'явив звинувачення у непристойній поведінці під час одного з його рейсів. Згідно з документами судової справи, Хаак оголив свої геніталії, керуючи повітряним судном, що летіло з Філадельфії в Орландо у серпні 2020 року. Про це пише британське видання Daily Mail.

Обставини справи та інформація про те, хто міг бути свідком інциденту, не розкриваються. На цей момент триває розслідування справи – пілоту загрожує тюремне ув'язнення терміном до 90 днів і штраф у розмірі 500 доларів. Однак відомо, що Майкл звільнився ще до того, як авіакомпанії стало відомо про інцидент.

"Наша корпоративна культура побудована на повазі до інших людей. Ця подія несумісна з тією поведінкою, яку ми вимагаємо від наших співробітників ", – заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, у Twitter-акаунті сервісу для відстеження авіарейсів Flightradar24 з'явився скріншот дивної траєкторії руху літака Airbus-320, який летів з Франкфурта у Бремен. Як можна побачити на кадрі, пілот "намалював" у повітрі гігантський силует чоловічого статевого органу.

Крім цього, пілот розвіяв один з головних міфів про авіаперельоти.

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