Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Патриотические мемы, которые поднимут вам настроение: курьезные картинки на злобу дня

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Делимся с вами новой подборкой смешных картинок с подписью, которые заряжают улыбкой и настроением в это непростое время
Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Четырнадцатый день вторжения России. Враг зверствует в Киевской области и Мариуполе, а наша вера в силу украинской армии растет в геометрической прогрессии, и мы знаем, что победа Украины – вопрос времени, и даже не вопрос! Чтобы зарядить и вас правильным настроением, предлагаем посмотреть нашу подборку мемов на злобу дня, мимо которых невозможно пройти без улыбки.

Telegram-канал валерьянка Арестовича создан несколько дней назад, но уже стал популярным в Сети благодаря своим смешным мемам, которые улыбнут даже тех, кто находится в глубокой депрессии. Украинцы, как бы тяжело нам сейчас ни было, помните, все проходит – пройдет и это. Нельзя сдаваться и опускать руки, ведь победа всей страны – это победа каждого из нас над своими страхами и сомнениями.

Реклама

Смотрите курьезные картинки, делитесь ими с друзьями, и пусть каждый из нас помнит, ради чего мы сегодня проживаем эту боль и горечь. Только представьте, какой День победы у нас с вами будет! И этот уже точно будет наш, вне всяких сомнения.

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Реклама

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Реклама

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня
Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Напомним, как обезвредить диверсанта с помощью украинских песен – инструкция и тексты.

Также смотрите: мужчины, о которых мечтает каждая украинка – рейтинг. А кто твой краш?

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять