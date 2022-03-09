Патриотические мемы, которые поднимут вам настроение: курьезные картинки на злобу дня

Делимся с вами новой подборкой смешных картинок с подписью, которые заряжают улыбкой и настроением в это непростое время

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Четырнадцатый день вторжения России. Враг зверствует в Киевской области и Мариуполе, а наша вера в силу украинской армии растет в геометрической прогрессии, и мы знаем, что победа Украины – вопрос времени, и даже не вопрос! Чтобы зарядить и вас правильным настроением, предлагаем посмотреть нашу подборку мемов на злобу дня, мимо которых невозможно пройти без улыбки.

Telegram-канал валерьянка Арестовича создан несколько дней назад, но уже стал популярным в Сети благодаря своим смешным мемам, которые улыбнут даже тех, кто находится в глубокой депрессии. Украинцы, как бы тяжело нам сейчас ни было, помните, все проходит – пройдет и это. Нельзя сдаваться и опускать руки, ведь победа всей страны – это победа каждого из нас над своими страхами и сомнениями.

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Смотрите курьезные картинки, делитесь ими с друзьями, и пусть каждый из нас помнит, ради чего мы сегодня проживаем эту боль и горечь. Только представьте, какой День победы у нас с вами будет! И этот уже точно будет наш, вне всяких сомнения.

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патриотические мемы на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Напомним, как обезвредить диверсанта с помощью украинских песен – инструкция и тексты.

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