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Лікар виявив у вас рак. Що робити далі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 жовтня, 13:10
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Коли людина чує від лікаря "у вас рак", земля йде з під ніг. Знайти сили боротися з недугою, підтримку і розуміння вам допоможе проєкт "Бути поруч"
Проєкт "Бути поруч" - це підтримка фахівців і нові друзі на шляху в боротьбі з раком
Проєкт "Бути поруч" - це підтримка фахівців і нові друзі на шляху в боротьбі з раком / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними канцер-реєстру України, щороку "рак" діагностується приблизно у 140 тисяч українців, тобто щодня близько 400 осіб отримують цю страшну звістку. Пролунавши, як грім серед ясного неба, ця новина тягне за собою закономірне запитання – а що робити далі? Відповісти на всі запитання і знайти підтримку допоможе перший соціально-освітній проєкт "Бути поруч".

Що за проєкт "Бути поруч" і як він допомагає впоратися з раком?

У ході лікування онкозахворювання і у пацієнта, і у його близьких виникає безліч запитань, впоратися з якими самостійно просто неможливо. Наприкінці 2020 року з ініціативи компанії Nutricia – європейського лідера в області клінічного харчування – в Україні був створений перший соціально-освітній проєкт "Бути поруч".

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"Бути поруч" – це групи підтримки та онкоспільноти і безкоштовна консультація онкопсихолога / Фото: пресслужба

Він зібрав провідних онкологів, експертів в області онкопсихології, нутриціології та реабілітологів, щоб підтримати онкопацієнтів. У рамках цього проєкту пацієнти та їхні близькі можуть отримати професійну психологічну підтримку та інформацію про діагноз, лікування, харчування, реабілітацію.

А де саме шукати підтримку хворим на рак?

Щомісяця проводяться безкоштовні вебінари, приєднатися до яких можна на сторінці в Facebook і отримати відповідь від експерта в прямому ефірі. Всі записи вебінарів і інші відео за участю експертів Національного інституту раку з відповідями на найпоширеніші запитання доступні на Ютуб-каналі на сторінці Nutricia Medical.

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На ваші питання відповідатимуть експерти Національного інституту раку, також заходьте на Ютуб-канал сторінки Nutricia Medical
На ваші питання відповідатимуть експерти Національного інституту раку, також заходьте на Ютуб-канал сторінки Nutricia Medical / Фото: прес-служба

У Facebook також публікуються статті на різні теми про рак: лікування, міфи, організацію правильного харчування. Пацієнти діляться своїми історіями перемог, щоб надихнути тих, хто бореться з недугою.

Ок, але які саме поради допоможуть побороти рак?

За даними канцер-реєстру України, станом на 2019 рік в Україні було 138 509 нових випадків захворювання, тобто 380 випадків на день. І боротися з раком дійсно допомагають наступні кроки:

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  • 1-й крок: дозволити собі емоції. Реакції можуть бути різними – паніка або, навпаки, заціпеніння, відчуття тотальної дереалізації того, що відбувається, заперечення. Такі реакції на шокуючу і приголомшливу звістку – нормальні і навіть корисні, адже психіка повинна адаптуватися і "пом'якшити" удар. Зазвичай ця стадія триває близько тижня, після чого потрібно переходити до безпосереднього розв'язання проблеми.
  • 2-й крок: розповісти про діагноз тим, кому вважаєте за потрібне. Вам знадобиться не тільки підтримка близьких, але і допомога – починаючи з того, щоб супроводжувати вас до лікаря і бути вашою "пам'яттю" протягом консультацій, до того, щоб взяти на себе частину домашніх турбот. Створіть команду і розподіліть зони відповідальності, виходячи з ваших потреб і можливостей оточуючих.
  • 3-й крок: виключити можливість помилки при встановленні діагнозу. Для цього потрібно отримати консультацію декількох лікарів. Важливо розуміти, що похибка в діагнозі є неприпустимою, адже ресурси, зокрема час, будуть використані, а лікування не дасть бажаних результатів. Також додаткові консультації дають можливість знайти "свого" лікаря.
  • 4-й крок: вибрати місце лікування. Оптимально, щоб це була спеціалізована лікарня або онкоцентр, оскільки і лікарі там зазвичай мають велику практику, і діагностична база на високому рівні. Їхати на лікування за кордон чи ні – справа бажання і фінансових можливостей кожного пацієнта. Оскільки рівень медицини в Україні зростає, а лікування переважно проводиться за закордонними протоколами, особливо важливо зважити своє рішення.
  • 5-й крок: перевірити, чи проводяться клінічні дослідження за вашим діагнозом і чи можете ви претендувати на участь в них. Це можливість спостерігатися у найкращих лікарів, отримувати інноваційні препарати безкоштовно. Списки таких досліджень шукайте тільки на офіційних сайтах онкоклінік і авторизованих медичних установ. Всі записи вебінарів і інші відео за участю експертів Національного інституту раку з відповідями на найпоширеніші запитання доступні на Ютуб-каналі на сторінці Nutricia Medical.
  • 6-й крок: організувати повсякденну діяльність. Навчаєтеся ви чи працюєте – поговоріть про можливість адаптувати свої обов'язки під нові обставини: взяти академвідпустку, перевестися на дистанційне навчання, вільний графік роботи, часткову зайнятість. До цього часу ви приблизно будете знати схему і тривалість лікування.
  • 7-й крок: знайти однодумців і онкопсихолога. Онкодіагноз вносить свої корективи в життя людини і без підтримки впоратися в рази важче. Існують онкоспільноти, члени яких обмінюються своїм досвідом і просто дружать, підтримують мотивацію друг одного. Онкопсихолог – це професіонал, який допоможе пацієнту впоратися зі складними запитами: тривогою, панічними атаками, депресією. Так, на сайті проєкту "Бути поруч" представлені посилання на групи підтримки і онкоспільноти, а також є можливість отримати безкоштовну консультацію онкопсихолога.
  • 8-й крок: виділити час на себе. Хвороба забирає контроль, але вона – лише період в житті. Важливо не залишати улюблених занять, а може, навіть надолужити те, на що не було часу. Нові захоплення і цілі відволікають від обтяжуючих обставин, дають безцінне відчуття насолоди життям, мотивують не здаватися на шляху до одужання.

А як ще можна підтримати онкохворих?

Додаткова інформація, яка може знадобитися вам або вашим близьким: заведіть папку для зберігання документів, пов'язаних з лікуванням та фінансовими операціями. А також почніть вести щоденник харчування і самопочуття, записуйте туди всі рекомендації лікарів.

Всі рекомендації лікарів записуйте в щоденник харчування і самопочуття
Всі рекомендації лікарів записуйте в щоденник харчування і самопочуття / Фото: пресслужба

Хочете знати більше про свою хворобу і можливості лікування – шукайте цю інформацію на сайтах Американської і Європейської онкоасоціацій. Також визначіться, які реакції з боку оточуючих прийнятні, а які – ні, і як себе вести у відповідь на них.

У Facebook люди діляться своїми успіхами в боротьбі з раком, дізнаються про принципи харчування при онкології
У Facebook люди діляться своїми успіхами в боротьбі з раком, дізнаються про принципи харчування при онкології / Фото: пресслужба

Долучитися до проєкту "Бути поруч", отримати експертну інформацію і підтримку можуть всі бажаючі, скориставшись офіційним сайтом або сторінкою в Facebook.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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