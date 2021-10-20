Рак грудей: як проводити самообстеження і попередити хворобу

Такі прості речі, як скринінг молочних залоз у клініці і самообстеження допоможуть уникнути раку грудей. Що ще допоможе зберегти здоров'я грудей – в матеріалі

Регулярний скринінг молочних залоз і самообстеження грудей вдома допоможе уникнути розвитку раку / Фото: Колаж: Сьогодні

Жодна жінка не застрахована від виникнення злоякісного новоутворення у молочній залозі. Сьогодні, у Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози , Разом з онкологом медичної мережі "Добробут" Ігорем Сорокіним розповідаємо про основні чинники ризику злоякісних новоутворень молочної залози і вивчаємо методи їх самостійної діагностики.

Ігор Сорокін / Фото: пресслужба

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А разом з благодійним проектом "Рожевий змінює життя" від Mary Kay дізнаємося, як підтримати жінок, які зіткнулися з цим діагнозом.

Навіщо знати про рак молочної залози

Поінформованість про захворювання, його симптоми і методи діагностики значно підвищують успіх лікування: в 95% випадків раку молочної залози на I стадії він повністю виліковний. Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок.

Щорічно від цього виду раку помирають понад 5 тисяч українців, серед яких, до речі, є і чоловіки. На кожні 10 випадків діагностики раку молочної залози 3 виявляються летальними, – каже Ігор Сорокін, – це пов'язано перш за все з пізнім виявленням захворювання – майже в чверті випадків рак молочної залози діагностується на пізніх стадіях, відповідно і шанси на одужання знижуються рівно вдвічі.

Така статистика робить рак молочної залози одним з найбільш соціально значущих онкологічних захворювань, а його раннє виявлення – головне завдання всіх медичних і соціальних працівників.

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Кому загрожує рак грудей і чому?

Приблизно в половині випадків рак молочної залози виявляють у жінок, які не мають очевидного чинника ризику, крім приналежності до жіночої статі і віку більше 40 років. Втім, безпосередній ризик пов'язаний з спадковістю . Так, встановлено чіткий зв'язок з генами, які передаються по материнській лінії, і виявляються у 5% хворих на рак молочної залози.

Наявність захворювання у матері, бабусі, сестри або дочки – це великий ризик, який вимагає ретельного спостереження фахівця. Мутація генів BRCA1, BRCA2 збільшує ймовірність до 80% випадків. Слід також зазначити, що злоякісні новоутворення молочної залози чутливі до гормонів, тому іншим провокуючим фактором є дія естрогенів, які підсилюють пухлинний ріст.

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Ризик розвитку раку молочної залози сильно пов'язаний зі спадковістю / Фото: Pinterest

Саме цим обумовлено несприятливий вплив замісної гормональної терапії в гінекології і використання гормональних контрацептивів . Як і переважна більшість онкологічних захворювань, рак молочної залози обумовлений поєднанням багатьох факторів. І навіть якщо б їх все можна було контролювати, це, на жаль, зменшило б ризик розвитку захворювання тільки на 30%. Але знати про них варто.

А які фактори ризику раку молочної залози?

збільшують ризик розвитку раку молочної залози:

вік понад 60 років,

ожиріння,

пізня вагітність і пологи,

ранній початок менструації,

гормональна терапія в постменопаузі,

сімейна історія раку молочної залози.

зменшують ризик розвитку раку молочної залози

пологи до 25 років і тривале грудне вигодовування,

відмова від тривалого використання гормонів,

регулярна фізична активність,

контроль ваги,

здоровий спосіб життя.

Як запідозрити рак молочної залози?

Найчастіше рак молочної залози починає проявлятися у вигляді безболісного ущільнення в грудях . У таких випадках слід не затягувати і якомога швидше звернутися до мамолога або гінеколога, навіть якщо ви не відчуваєте ніякого болю.

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Існує безліч причин утворення ущільнень у грудях, до 90% новоутворень не є злоякісними. Це можуть бути фіброаденоми, кісти, а також запальні процеси. Але в будь-якому випадку звернення за консультацією при перших же ознаках сприяє більш успішному лікуванню.

Як правильно проводити самообстеження грудей?

Щомісяця, в останній день менструації – в цей період зменшується передменструальний набряк і структура молочної залози найбільш доступна для пальпації:

Станьте перед дзеркалом, візуально огляньте молочні залози. Перевірте положення і вид соска, легко стисніть його, щоб перевірити наявність виділень. Праву руку – за голову, лівою проведіть по правій молочній залозі спочатку по колу, а потім лінійними рухами. Повторіть те саме з лівою молочною залозою.

/ Фото: пресслужба

Повторіть обстеження в лежачому положенні : Перевірте пахвові ділянки, чи немає збільшених лімфатичних вузлів. Наявність будь-якого із зазначених нижче симптомів є приводом звернутися до фахівця для обстеження:

візуальне збільшення або зміна форми молочної залози;

зміна форми, кольору або текстури шкіри;

зміни соска: форми, кольору, текстури, наявність утягнутості соска, виділень, особливо кров'яних;

відчуття – хворобливі ділянки, локальні ущільнення, неоднорідність структури залози.

А раптом я неправильно обстежую груди, що робити?

Для того, щоб проводити самостійне обстеження якісно, потрібен досвід. Зазвичай, вже через кілька місяців жінки звикають до структури молочної залози і починають помічати певні зміни. Але починати робити це регулярно краще після обстеження (Ультразвукового або мамографічного огляду), вже знаючи, що молочні залози – здорові.

Робити огляд вдома краще після обстеження (УЗД або мамографічного), вже знаючи, що молочні залози – здорові / Фото: unsplash.com

Або, якщо є певна патологія, продовжувати щомісячне самообстеження, інформуючи свого лікаря про всі зміни. Самообстеження молочних залоз дуже важливо, однак воно не замінює регулярні візити до лікаря і скринінгові обстеження, адже дрібні освіти можна виявити тільки за допомогою спеціальних методів.

А що ще впливає на розвиток раку грудей?

Вага. Взаємозв'язок між зайвою вагою і ризиком розвитку раку молочної залози існує – про це свідчить ряд досліджень. А схуднення і дотримання здорового харчування зі свого боку знижують ризик розвитку раку.

Їжа. Надмірне споживання червоного м'яса пов'язане з високим ризиком розвитку всіх видів раку взагалі і раку грудей зокрема. їжте більше фруктів і овочів , А також додайте в свій раціон більше корисних рослинних джерел білка, таких як бобові, горіхи, киноа, зелені овочі, рослинне молоко.

Для профілактики раку грудей їжте більше овочів і фруктів / Фото: Depositphotos

Алкоголь і куріння. Навіть помірна кількість алкоголю пов'язане з більш високим ризиком раку молочної залози. Жінки, які вживають 2-3 келиха алкогольних напоїв в день, мають на 20% вищий ризик захворювання в порівнянні з тими, хто взагалі не п'є.

По всьому світу проводиться просвітницька діяльність, щоб переконати курців кинути палити , І це все тому, що зв'язок між курінням і підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози існує.

Фізична активність . Здоровій дорослій людині рекомендується не менше 150 хвилин в тиждень приділяти помірної аеробного активності, або 75 хвилин інтенсивного аеробного активності щотижня. А також проводити силові тренування два рази в тиждень. Для тих, хто прагне бути здоровими, таке навантаження є цілком нормальною.

У кожного свій темп і стиль життя, однак такі прості речі, як регулярне самообстеження молочних залоз і раз на рік обстеження УЗД або мамографія , Повинні стати повсякденними. Також ви можете підтримати жінок, які зіткнулися з раком грудей або отримати підтримку разом з кампанією MARY KAY.

Як підтримати жінок в боротьбі з раком грудей

Бренд Mary Kay запустив ексклюзивну декоративну новинку в підтримку благодійного проекту. Більше 17 років благодійний проєкт "Рожевий змінює життя" від Mary Kay підтримує жінок, які зіткнулися з цим діагнозом.

Mary Kay вже 17 років підтримує жінок, які зіткнулися з раком грудей / Фото: пресслужба

В рамках ініціативи українське відділення бренду пропонує жінкам, які перенесли операцію з видалення злоякісної пухлини молочної залози, безкоштовно пройти програму реабілітації. Щорічно Mary Kay запускає спеціальну продукцію, частина коштів від продажу якої спрямована на фінансування програми реабілітації.

За підтримки Благодійного Фонду "Здоров'я жінки і планування сім'ї" в рамках програми реабілітації жінки проходять комплекс відновлювальних процедур, отримують консультації провідних фахівців, спілкуються з психологами та іншими жінками , Які зіткнулися з цим діагнозом.

А як підтримати жінок і приєднатися до проекту?

Програма допомагає відновити не тільки фізичне, а й психологічний стан . За час існування програми на реабілітацію для українських жінок перераховано вже більше 5 мільйонів гривень. Проект "Рожевий змінює життя" повністю фінансується за рахунок зібраних коштів від продажу спеціальної продукції Mary Kay. В 2021 році помічниками добра стануть 2 ексклюзивних відтінки блиску для губ Mary Kay Unlimited. Ви можете допомогти жінкам, придбавши блиск для губ.

35 гривень від продажу кожного з цих блисків для губ перераховуються на підтримку програми реабілітації жінок / Фото: пресслужба

Важливо: 35 гривень від продажу кожного з цих блисків для губ перераховуються в підтримку програми реабілітації жінок, зіткнулися з раком грудей. В акції беруть участь блиски в відтінках "Впевнений рожевий" (Pink) з вишуканим кремовим фінішем і "Лілова надія" (Lilac) з грайливим шіммери. Додаткові переваги блиску:

НЕ липкий,

просто і зручно наноситься на губи,

містить вітаміни С і Е,

не викликає роздратування і алергічної реакції.

Підтримати ініціативу і придбати благодійні блиски можна з 01 травня по 31 грудня 2021 через б'юті-експерта Mary Kay або на сайті marykay.ua. Приєднуйтесь до рожевого руху добра!

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