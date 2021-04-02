Медики назвали найкращі харчові звички для здоров'я серця і чистих судин

Якщо не хочете допустити атеросклерозу, то дотримуйтеся середземноморської дієти

Щоб серце працювало як двигун до самих сивин, а судини залишалися чистими – харчуйтеся за середземноморською дієтою. Цей тип харчування досить популярний, і ось знову медики підтвердили, що кращого раціону для здоров'я серця і судин годі й шукати. Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrition.

Средиземноморська діета – це морепродукти в першу чергу Фото: Pixabay

Переваги такої дієти давно оцінили жителі країн Середземномор'я: тривалість життя у них вища, а смертність від хвороб серця і судин – менша, ніж у східноєвропейців, північних європейців і американців. Учасники дослідження – люди з атеросклерозом і іншими серцево-судинними патологіями – харчувалися за середземноморською дієтою 3 місяці. І вже за такий короткий період рівень холестерину, який призводить до закупорювання судин, у них став набагато нижчим.

Середземноморська дієта переважно складається з рослинних продуктів, при цьому не виключаються м'ясо, риба, море і молочні продукти. Дієта базується не на рекомендаціях з відстеження щоденної кількості жирів, білків і вуглеводів і не на калорійності раціону. А на частоті вживання певних груп продуктів за різні інтервали часу.

Основні принципи середземноморської дієти такі:

Використовуйте оливкову олію як основний кухонний жир. Кожен основний прийом їжі, а не перекус, повинен збалансовано включати овочі, фрукти, зернові. Щотижня необхідні як мінімум дві порції риби і дві – білого м'яса. Намагайтеся вибирати молочні продукти з низьким вмістом жиру і уникайте солодких йогуртів і молочних напоїв. Яйця не заборонені, але їх рекомендується з'їдати не більше 4-х за тиждень. Алкогольні напої можна вживати в поєднанні з їжею, перевага віддається пвину. Але захоплюватися спиртним не варто.

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