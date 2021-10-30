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Специи, масло и цитрусы – какие из них лучшие в профилактике рака

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 октября, 09:00
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Снизить риск развития рака и даже притормозить этот недуг помогу продукты, которые активно используются в Средиземноморском питании. Какие именно – в материале
Фрукты, овощи, цитрусовые, оливковое масло и не только помогут избежать рака
Фрукты, овощи, цитрусовые, оливковое масло и не только помогут избежать рака / Фото: Коллаж: Сегодня

Оливковое масло, бергамот, куркума и фрукты с овощами названы лучшими нутриентами в профилактике и лечении рака. Исследование опубликовано в медицинском журнале Nutrients: в целом медики отмечают самой эффективной противораковой "диетой" – Средиземноморский тип питания.

Какие же продукты есть для профилактики рака?

Итальянские медики выделили 5 природных антираковых продукта – это оливковое масло, бергамот, куркума, овощи и фрукты. Бергамот, цитрусовый фрукт, который определяется как гибрид кислого апельсина и лимона или кислого апельсина и лайма.

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На сегодняшний день у бергамота признано несколько важных свойств, в том числе антиоксидантное, противовоспалительное, нейропротекторные, гипогликемические и гиполипемические свойства против многих метаболических заболеваний. Плоды бергамота в основном используются из-за его эфирного масла, полученного путем измельчения кожуры плодов, его полифенольной фракции и его сока.

Куркума – лучшая из специй, по мнению исследователей, для борьбы с раком
Куркума – лучшая из специй, по мнению исследователей, для борьбы с раком / Фото: unsplash.com

Оливковое масло является одним из основных компонентов средиземноморской диеты и извлекается из плодов оливы, содержащих известные биофеноловые секоиридоиды. Среди них одним из наиболее известных является олеуропеин, который, как было доказано, обладает многочисленными полезными свойствами, включая антиоксидантные, противовоспалительные, противораковые, противовирусные. По этой причине это натуральное соединение считается "сверхфункциональной пищей".

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Куркума – обычная специя, но в последние десятилетия она вызвала научный интерес благодаря своему терапевтическому потенциалу с противораковым, противовоспалительным, противодиабетическим, антивозрастным и нейрорегенеративным действием.

Для профилактики рака нужно есть больше фруктов и овощей
Для профилактики рака нужно есть больше фруктов и овощей / Фото: unsplash.com

Овощи и фрукты давно признаны эффективными в профилактике и борьбе с раком благодаря кверцетину. Это флавоноид, повсеместно присутствующий во фруктах и ​​овощах, и по этой причине его потребление очень распространено в средиземноморской диете. Также было признано, что кверцетин выполняет множество полезных функций, действуя как антиоксидант. А еще он антиканцерогенное, противовоспалительное, антидиабетическое и противомикробное средство.

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Как же лучше употреблять эти продукты?

Куркуму добавляют в различные блюда, оливковым маслом лучше заправлять салаты, а вот плоды бергамота – очень на любителя. Чаще всего в кулинарии используется масло бергамота. Овощи и фрукты диетологи рекомендуют употреблять в день по 400-500 грамм, в разном виде: свежем, тушеном, запечном или вареном.

При проблемах с пищеварением и аллергии уточняйте у своего семейного врача, как лучше вам кушать фрукты и овощи, а также подходит ли для вашего рациона куркума и бергамот.

Также мы писали, что делать, если врач обнаружил у вас рак.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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