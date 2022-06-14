Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни ⚽ Україна - Ірландія: онлайн 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Манікюр на літо

Меми про Трампа

Випускний 2022

Доля Тайри

Українці у Болгарії

I love Odessa
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як стати донором крові та чого не можна робити перед донацією – покрокова інструкція

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Донори крові менше хворіють, тому що перед здаванням крові проходять чекап здоров'я та заздалегідь дізнаються, чи потрібна їм медична допомога. Як стати донором – у статті
Стати донором крові - благородна справа, але до донорства існує низка протипоказань
Стати донором крові - благородна справа, але до донорства існує низка протипоказань

Здати свою кров і допомогти тому, хто її потребує, – благородна справа, але донорам крові можуть бути не всі. Сьогодні, у Всесвітній день донора, з'ясуємо, як ним стати, кому можна, а кому не можна здавати кров і як це правильно робити.

Донори крові проходять обстеження – здають аналіз крові (перед забором у них крові), який допомагає виявити можливі проблеми зі здоров'ям. І якщо вони є – вчасно зреагувати, не допускаючи розвитку захворювання. Тому для самого донора це можливість пройти так званий чекап.

Реклама

Якщо ви хочете стати донором, то насамперед важливо знати, чи є у вас заборона до цього
Якщо ви хочете стати донором, то насамперед важливо знати, чи є у вас заборона до цього / Фото: Сьогодні

Якщо ви хочете стати донором, то насамперед важливо знати, чи є у вас заборона до цього. Вони можуть бути тимчасовими або постійними. Наприклад, жінкам під час менструації не слід здавати кров, а слід почекати 5 днів після закінчення кровотечі.

Також тимчасові протипоказання до донорства - це нещодавно зроблені пірсинг або татуйовання. Взагалі не можна бути донором, якщо ви хворіли на гепатити В і С, на сифіліс, маєте онкологічні захворювання, позитивний ВІЛ-статус або хворі на епілепсію.

Реклама

Якщо заборони немає, то важливо за дві доби перед здаванням крові не вживати алкоголь, за 2 години до донації та 2 години після – не курити. За добу до здавання крові не можна їсти копчену та жирну їжу, молочні продукти, вживати газовану воду, яйця, майонез, кетчуп тощо.

За добу до здавання крові не можна їсти копчену та жирну їжу, молочні продукти
За добу до здавання крові не можна їсти копчену та жирну їжу, молочні продукти

Для донорів держава передбачила певні пільги: крім обстеження крові, яке проводиться безкоштовно, у день донації ви можете взяти вихідний. Перед здаванням крові вас напоять гарячим чаєм.

Реклама

Які ще продукти не слід їсти перед тим, як стати донором, як часто можна здавати кров та її компоненти, де можна здати кров – повний чек-лист для донора, читайте на vogue.ua.

Також ми писали, які аналізи потрібно здавати жінкам: 5 регулярних чекапів.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти