Як стати донором крові та чого не можна робити перед донацією – покрокова інструкція

Донори крові менше хворіють, тому що перед здаванням крові проходять чекап здоров'я та заздалегідь дізнаються, чи потрібна їм медична допомога. Як стати донором – у статті

Стати донором крові - благородна справа, але до донорства існує низка протипоказань

Здати свою кров і допомогти тому, хто її потребує, – благородна справа, але донорам крові можуть бути не всі. Сьогодні, у Всесвітній день донора, з'ясуємо, як ним стати, кому можна, а кому не можна здавати кров і як це правильно робити.

Донори крові проходять обстеження – здають аналіз крові (перед забором у них крові), який допомагає виявити можливі проблеми зі здоров'ям. І якщо вони є – вчасно зреагувати, не допускаючи розвитку захворювання. Тому для самого донора це можливість пройти так званий чекап.

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Якщо ви хочете стати донором, то насамперед важливо знати, чи є у вас заборона до цього / Фото: Сьогодні

Якщо ви хочете стати донором, то насамперед важливо знати, чи є у вас заборона до цього. Вони можуть бути тимчасовими або постійними. Наприклад, жінкам під час менструації не слід здавати кров, а слід почекати 5 днів після закінчення кровотечі.

Також тимчасові протипоказання до донорства - це нещодавно зроблені пірсинг або татуйовання. Взагалі не можна бути донором, якщо ви хворіли на гепатити В і С, на сифіліс, маєте онкологічні захворювання, позитивний ВІЛ-статус або хворі на епілепсію.

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Якщо заборони немає, то важливо за дві доби перед здаванням крові не вживати алкоголь, за 2 години до донації та 2 години після – не курити. За добу до здавання крові не можна їсти копчену та жирну їжу, молочні продукти, вживати газовану воду, яйця, майонез, кетчуп тощо.

За добу до здавання крові не можна їсти копчену та жирну їжу, молочні продукти

Для донорів держава передбачила певні пільги: крім обстеження крові, яке проводиться безкоштовно, у день донації ви можете взяти вихідний. Перед здаванням крові вас напоять гарячим чаєм.

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Які ще продукти не слід їсти перед тим, як стати донором, як часто можна здавати кров та її компоненти, де можна здати кров – повний чек-лист для донора, читайте на vogue.ua.

Також ми писали, які аналізи потрібно здавати жінкам: 5 регулярних чекапів.