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Как стать донором крови и чего нельзя делать перед донацией – пошаговая инструкция

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 июня, 16:00
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Доноры крови меньше болеют, потому что перед сдачей крови проходят чек-ап здоровья и заранее узнают, нужна ли им медицинская помощь. Как стать донором – в статье
Cтать донором крови - благородное дело, но к донорству существует ряд противопоказаний
Cтать донором крови - благородное дело, но к донорству существует ряд противопоказаний / Фото: freepik.com

Сдать свою кровь и помочь нуждающемуся в ней – благородное дело, но донорам крови могут быть не все. Сегодня, во Всемирный день донора, разбираемся, как им стать, кому нельзя и можно сдавать кровь и как это правильно делать.

Доноры крови проходят обследования – сдают анализ крови (перед забором у них крови), который помогает выявить возможные проблемы со здоровьем. И, если они есть – вовремя среагировать, не допуская развития заболевания. Поэтому для самого донора – это возможность пройти так называемый чекап.

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Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому
Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому. Они могут быть временными и постоянными, например, женщинам во время менструации не следует сдавать кровь, а нужно подождать 5 дней после окончания кровотечения.

Также временные противопоказании к донорству, это недавно сделанные пирсинг или тату. Вообще нельзя быть донором, если вы болели гепатитами В и С, сифилисом, имеете онкологические заболевания, позитивный ВИЧ-статус или больны эпилепсией.

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Если противопоказании нет, то важно за двое суток перед сдачей крови не употреблять алкоголь, за 2 часа до донации и 2 часа после – не курить. За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты, газировку, яйца, майонез, кетчуп и т.д.

За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты
За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты / Фото: freepik.com

Также для доноров государством предусмотрен ряд привилегий: помимо обследования крови, которое проводится бесплатно, в день донации вы можете взять выходной. Также перед сдачей крови вас напоят горячим чаем.

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Какие еще продукты не следует есть перед тем, как стать донором, как часто можно сдавать кровь и ее компоненты, где можно сдать кровь – полный чеклист для донора, читайте на vogue.ua.

Также мы писали, какие анализы нужно сдавать женщинам: 5 регулярных чек-апов.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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