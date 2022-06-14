Как стать донором крови и чего нельзя делать перед донацией – пошаговая инструкция

Сдать свою кровь и помочь нуждающемуся в ней – благородное дело, но донорам крови могут быть не все. Сегодня, во Всемирный день донора, разбираемся, как им стать, кому нельзя и можно сдавать кровь и как это правильно делать.
Доноры крови проходят обследования – сдают анализ крови (перед забором у них крови), который помогает выявить возможные проблемы со здоровьем. И, если они есть – вовремя среагировать, не допуская развития заболевания. Поэтому для самого донора – это возможность пройти так называемый чекап.
Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому. Они могут быть временными и постоянными, например, женщинам во время менструации не следует сдавать кровь, а нужно подождать 5 дней после окончания кровотечения.
Также временные противопоказании к донорству, это недавно сделанные пирсинг или тату. Вообще нельзя быть донором, если вы болели гепатитами В и С, сифилисом, имеете онкологические заболевания, позитивный ВИЧ-статус или больны эпилепсией.
Если противопоказании нет, то важно за двое суток перед сдачей крови не употреблять алкоголь, за 2 часа до донации и 2 часа после – не курить. За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты, газировку, яйца, майонез, кетчуп и т.д.
Также для доноров государством предусмотрен ряд привилегий: помимо обследования крови, которое проводится бесплатно, в день донации вы можете взять выходной. Также перед сдачей крови вас напоят горячим чаем.
Какие еще продукты не следует есть перед тем, как стать донором, как часто можно сдавать кровь и ее компоненты, где можно сдать кровь – полный чеклист для донора, читайте на vogue.ua.
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