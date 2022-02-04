Big city girl: жіноча сила, впевненість та фемінізм у колекції Vorozhbyt & Zemskova

У перший день ювілейного, 25-го Тижня моди в Україні бренд Vorozhbyt & Zemskova представили колекцію сезону осінь-зима 2022/2023. Розповідаємо, що треба знати про неї
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні
Дует дизайнерів, Альона Ворожбит та Тетяна Земскова, представили колекцію сезону осінь-зима – 2022/2023, надихнувшись силою жінок. Образ тендітної та витонченої дівчини, яка знесе все на своєму шляху, підкорюючи мегаполіс.
Багатошаровість у колекції уособлює цю силу, яку ми набуваємо методом спроб, помилок, а іноді й ударів долі. Стримана кольорова гама показує динамічний ритм міста. І ось, крихкість і ранимість перетворюється на стійкість та впевненість вистояти та подолати будь-які перешкоди.
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: пресслужба
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
У колекцію Vorozhbyt & Zemskova увійшли об'ємні дуті куртки, oversize пальта, важкі светри, бомбери та лаковані спідниці кольору асфальту, маскулінні брючні костюми, блузи, шовкові піжами, а також дублянки, пуховики стьобані жилети.
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Vorozhbyt & Zemskova FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора