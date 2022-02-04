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Що не так із показом Сергія Бизова, який відкрив ювілейний сезон Ukrainian Fashion Week

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 лютого, 18:19
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Учора, 3 лютого стартував 50-й сезон українського Тижня моди. Розповідаємо, як пройшов перший день модного марафону
Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Ювілейний 50-й сезон Ukrainian Fashion Week відкрив показ бренду домашнього одягу Heart Rate. Свої твори презентував креативний директор, дизайнер Сергій Бизов. Гості побачили 72 образи здебільшого у спортивному стилі.

Сергій використав неонові відтінки, а сам одяг здавався зручним і комфортним. Настрій шоу задавав саундтрек Call Me культової співачки Blondie. Всі ці яскраві відтінки трохи бентежили. Гадали, що ми повернулися до 2000-х і прийшли не на модний показ, а вибирати спортивний костюм до школи.

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Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Друга частина шоу більше нагадувала вечірку. Моделі виходили на подіум у бондажних сукнях, спортивних худі, декорованих стразами, а ще більшість нарядів були прикрашені пишними воланами.

Колірна палітра тут залишилася аналогічна – яскраві відтінки шкільних маркерів: синій, помаранчевий, салатовий та фуксія.

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Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

У фіналі модного шоу всі моделі вишикувалися біля інсталяції так, що подіум "Мистецького арсеналу" нагадував концертну сцену.

Heart Rate FW 2022/2023
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua

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Інсайдери української модної індустрії були здивовані та збентежені такою колекцією. Справа в тому, що Сергій Бизов – легенда становлення української моди. У 1990-х він створив свій іменний Будинок моди, стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week, у 2000-х розвивав мультибрендові бутіки Sanahunt, The Icon і Spazio, а колеги по праву називають його гуру у сфері fashion-бізнесу.

Модні критики очікували побачити чи мінімалізм, чи складний крій, чи екстравагантні форми... Але варто пам'ятати, що мода – це бізнес і часто замовник не хоче бачити креативні витвори, які неможливо буде продати.

Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 | Фото: fashionweek.ua
Heart Rate FW 2022/2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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