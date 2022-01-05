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55-річна Сальма Хайєк у леопардовому купальнику показала ідеальну фігуру

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 січня, 12:48
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Неймовірна красуня
Сальма Хайєк на відпочинку
Сальма Хайєк на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сальма Хайєк любить вибирати вбрання з відвертим декольте. Зрозуміло, актриса має чудові форми і може собі це дозволити.

Зірка розмістила у себе на сторінці Instagram приголомшливий кадр, на якому вона позує в купальнику Saint Laurent із леопардовим принтом. На фотографії Сальма сфотографована в злитій моделі купальника з глибоким V-подібним вирізом. Знаменитість сидить за столиком біля басейну з видом на океан і насолоджується чашкою кави.

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Сальма Хайєк на відпочинку
Сальма Хайєк на відпочинку / Фото: instagram.com/salmahayek

Знімок Сальма підписала:

Перша кава у перший понеділок першого місяця нового року.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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