55-річна Сальма Хайєк у леопардовому купальнику показала ідеальну фігуру

Неймовірна красуня

Сальма Хайєк на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сальма Хайєк любить вибирати вбрання з відвертим декольте. Зрозуміло, актриса має чудові форми і може собі це дозволити.

Зірка розмістила у себе на сторінці Instagram приголомшливий кадр, на якому вона позує в купальнику Saint Laurent із леопардовим принтом. На фотографії Сальма сфотографована в злитій моделі купальника з глибоким V-подібним вирізом. Знаменитість сидить за столиком біля басейну з видом на океан і насолоджується чашкою кави.

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Сальма Хайєк на відпочинку / Фото: instagram.com/salmahayek

Знімок Сальма підписала:

Перша кава у перший понеділок першого місяця нового року.

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