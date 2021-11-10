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Леді Гага, Джаред Лето та інші зірки на червоній доріжці прем'єри фільму "Дім Gucci" (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
10 листопада, 08:25
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Дивіться найеклектичніші образи на лондонській прем'єрі фільму "Дім Gucci"
Червона доріжка прем'єри фільму "Дім Gucci" у Лондоні
Червона доріжка прем'єри фільму "Дім Gucci" у Лондоні / Фото: Getty Images

Не встигли шанувальники Леді Гаги перестати захоплюватися її неймовірними образами відразу на двох обкладинках Vogue, як на них чекає нова порція знімків співачки. Вчора ввечері в Лондоні стартувала низка прес-турів найочікуванішого фільму у світі моди – "Дім Gucci".

На червоній доріжці на честь прем'єри з'явилися головні герої картини: Сальма Хайєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага.

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Сальма Хайєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні
Сальма Хайєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні / Фото: Getty Images

Для прем'єри у столиці Англії Леді Гага обрала, що не дивно, провокаційний образ – сукню з високими розрізами і драпіруванням насиченого фіолетового кольору, сітчасті панчохи і ботильйони на високій платформі. Як можна здогадатися, образ співачки був від Gucci.

Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні
Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні / Фото: Getty Images

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Доповнила артистка образ ефектними прикрасами ювелірного будинку Tiffany&Co.

Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні
Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні / Фото: Getty Images

Майже затьмарив Леді Гагу своїм неймовірним образом Джаред Лето. Для червоної доріжки актор вибрав оксамитовий костюм відтінку морської хвилі із нової колекції Gucci. Екстравагантно виглядав Джаред і завдяки прикрасам та аксесуарам. Зірка одягнув намисто з діамантами і взяв сумочку у формі серця, розшиту стразами. Завершував карколомний лук Джареда білий манікюр.

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Джаред Лето на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні
Джаред Лето на прем'єрі "Дома Gucci" у Лондоні / Фото: Getty Images

Сяяла на червоній доріжці і актриса Сальма Хайєк, у буквальному значенні слова. Актриса зіграла у фільмі роль Піни Ауріємми, найкращої подруги головної героїні. Для події Сальма обрала сукню кольору золота з підкресленою лінією декольте.

Сальма Хайєк на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні
Сальма Хайєк на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні / Фото: Getty Images

Найбільш стриманим на заході виявився Адам Драйвер. Актор вибрав класичний костюм чорного кольору Burberry, обличчям бренду якого він є.

Адам Драйвер та Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні
Адам Драйвер та Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм "Дім Gucci" розповідає трагічну історію вбивства Мауріціо Гуччі, яке у 1995 році організувала його дружина Патриція Реджані.

Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні
Леді Гага на прем'єрі "Дома Gucci" в Лондоні / Фото: Getty Images

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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