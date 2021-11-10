Леді Гага, Джаред Лето та інші зірки на червоній доріжці прем'єри фільму "Дім Gucci" (фото)

Не встигли шанувальники Леді Гаги перестати захоплюватися її неймовірними образами відразу на двох обкладинках Vogue, як на них чекає нова порція знімків співачки. Вчора ввечері в Лондоні стартувала низка прес-турів найочікуванішого фільму у світі моди – "Дім Gucci".
На червоній доріжці на честь прем'єри з'явилися головні герої картини: Сальма Хайєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага.
Далі по темі
Для прем'єри у столиці Англії Леді Гага обрала, що не дивно, провокаційний образ – сукню з високими розрізами і драпіруванням насиченого фіолетового кольору, сітчасті панчохи і ботильйони на високій платформі. Як можна здогадатися, образ співачки був від Gucci.
Доповнила артистка образ ефектними прикрасами ювелірного будинку Tiffany&Co.
Майже затьмарив Леді Гагу своїм неймовірним образом Джаред Лето. Для червоної доріжки актор вибрав оксамитовий костюм відтінку морської хвилі із нової колекції Gucci. Екстравагантно виглядав Джаред і завдяки прикрасам та аксесуарам. Зірка одягнув намисто з діамантами і взяв сумочку у формі серця, розшиту стразами. Завершував карколомний лук Джареда білий манікюр.
Сяяла на червоній доріжці і актриса Сальма Хайєк, у буквальному значенні слова. Актриса зіграла у фільмі роль Піни Ауріємми, найкращої подруги головної героїні. Для події Сальма обрала сукню кольору золота з підкресленою лінією декольте.
Найбільш стриманим на заході виявився Адам Драйвер. Актор вибрав класичний костюм чорного кольору Burberry, обличчям бренду якого він є.
Нагадаємо, фільм "Дім Gucci" розповідає трагічну історію вбивства Мауріціо Гуччі, яке у 1995 році організувала його дружина Патриція Реджані.
Читайте також:
- Леді Гага знову одягла взуття на 20-сантиметрових підборах. Дивіться найкращі меми
- Бузкова бомба від Леді Гага! Новий вихід співачки на репетицію концерту у Нью-Йорку