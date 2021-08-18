Плюс-сайз моделі та 47-річна Керолін Мерфі: Дивіться фото реклами Victoria's Secret

Бренд випустив нову колекцію бюстгальтерів. Вони розроблені з використанням інноваційних технологій, які максимально адаптуються до тіла

/ Фото: instagram.com/victoriassecret

Після недавнього перезапуску Victoria's Secret, які скасували своє щорічне шоу "ангелів", випустили нову колекцію бюстгальтерів.

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Білизна отримала назву Bare Infinity Flex Bra. Як сказано в заяві компанії – він є "першим бюстгальтером, який ідеально підходить вам".

Бюстгальтер створили з використанням адаптивних технологій, які забезпечують ідеальну посадку вироби. Таким чином річ відповідає природній формі тіла, забезпечуючи комфорт на весь день.

Модель поставляється з адаптивною чашкою з інноваційної гелевою дротом. Бюстгальтер випускається без швів.

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Головними героїнями рекламної кампанії нової колекції Victoria's Secret стали плюс-сайз моделі Палома Ельсессер і Джилл Кортлев, екс-ангел бренду Тейлор Хілл і 47-річна Керолін Мерфі, а також Майов Ніколас, Девін Гарсіа і Ааміто Лагум.

Колекцію бюстгальтерів Bare Infinity Flex Bra від Victoria's Secret можна купити на сайті бренду.

Нагадаємо, Victoria's Secret скасували щорічне шоу, яке проводилося протягом 25 років. Останній показ "ангелів" мав найнижчі рейтинги за всю історію. Керівництво компанії прийняло рішення провести ребрендинг, відмовитися від застарілої стратегії просування, використовуючи відкриту сексуальність, замість цього зробити наголос на комфорт, природну красу, різноманітність, інклюзивність і жінок.

Дивіться в ролику, як бренд вперше працював з плюс-сайз моделлю :

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