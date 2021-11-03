Модель-трансгендер Валентина Сампайо стала обличчям Armani Beauty (фото)

Бразильська модель та актриса стане одним із послів бренду, серед яких: Кейт Бланшетт, Райан Рейнольдс, а також модель Барбара Палвін

Валентина Сампайо у рекламі губної помади Giorgio Armani / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Бразильська модель та актриса Валентина Сампайо стала обличчям Armani Beauty. Дівчина відома тим, що була першою відкритою трансгендерною моделлю Victoria's Secret у серпні 2019 року.

26-річна активістка братиме участь у рекламних кампаніях Armani Beauty 2022 року. Перші кадри нової співпраці вже облетіли світ. Валентина знялася у кампейні реклами губної помади Lip Power бренду.

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Armani Beauty – це моє бачення того, якою має бути краса сьогодні: значущою та всеосяжною. Як і мій одяг, моя косметична продукція спрямована на розширення прав та можливостей усіх жінок, незалежно від їхньої культури, країни чи походження,

- розповів Джорджіо Армані в офіційній заяві.

Як транс-жінка, ця співпраця є важливою віхою, і моя особиста мрія збулася, – зазначила Сампайо.

Модель наголосила, що макіяж зіграв значну роль у її особистій еволюції, а також вона вдячна бренду Armani Beauty за впровадження різноманітності та того, що компанія дає можливість творчого самовираження та розкриває індивідуальну красу.

Валентина Сампайо у рекламі губної помади Giorgio Armani / Фото: instagram.com/giorgioarmani

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Lip Power – це новинка бренду яка з'явиться на ринку на початку наступного року. Колекція помад розроблена ліцензіатом бренду компанією L'Oréal спільно з міжнародним візажистом Giorgio Armani Ліндою Кантелло. У колекцію увійдуть помади 25-ти різних відтінків.

Нагадаємо, модельна кар'єра Сампайо розпочалася у 2016 році, тоді вона брала участь у Тижні моди в Сан-Паулу. За останні кілька років її популярність зросла, вона стала першою трансгендерною моделлю, що з'явилася на обкладинці Vogue у 2017 році, знімалася для міжнародних глянсових видань, у вересні 2021 року Сампайо дебютувала на Met Gala у малиновій сукні Iris van Herpen.

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