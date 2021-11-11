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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Що не так з образом Меган Маркл на Дні ветеранів у США? Пояснює стиліст

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
11 листопада, 18:30
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Новий вихід Меган та Гаррі на червону доріжку не мав успіху. Ми звернулися до професійного стиліста, який пояснив, чому образ Маркл можна сміливо вважати "провальним"
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поява Меган Маркл та принца Гаррі на червоній доріжці викликала великий резонанс. Звичайно, зараз уся увага більшою мірою прикута до герцогині Сассекської. Одні хвалять її образ, інші твердять: несмак! Але що про це думають професіонали?

Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку
Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Що не так із нарядом Меган Маркл?

У коментарі "Сьогодні" стиліст Кирило Савченко розповів, які помилки Меган та її стилісти зробили під час створення образу і чому таке вбрання взагалі не варто вдягати на подібний захід.

Меган вибрала некоректне вбрання. Це ж День ветеранів! І нехай вони з Гаррі вже не виконують королівських обов'язків, так чи інакше вони повинні дотримуватися дрес-коду. У цбому випадку така глибина декольте неприпустима!

Кирило Савченко стиліст

За словами стиліста, Меган невдало підібрала фасон сукні:

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Це сукня фасону "футляр" і додатково йде шлейф, який надав фігурі Меган більше обсягу на стегнах, він розширив її. Крім цього, виріз у зоні декольте некрасиво розділив груди, – каже Кирило.

Меган Маркл продемонструвала провальний образ
Меган Маркл продемонструвала провальний образ / Фото: Getty Images

Невдалим виявився і колір вбрання:

Мені не подобається поєднання туфель та сукні. Меган просто злилася з червоною доріжкою, – каже стиліст.

Кирило впевнений – швидше за все, таке вбрання для герцогині Сассекської було підібрано виходячи з того, що тепер вони з Гаррі не одягаються за королівським протоколом і "йдуть проти системи". Цією сукнею стилісти хотіли показати, що тепер Маркл має право одягати сміливіші сукні та костюми.

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Проте їй все одно слід ретельніше продумувати образи:

Вона все-таки була до певної міри законодавицею моди для Лондона, як і колись мати Гаррі – принцеса Діана. А тут повний несмак. Це може відіграти негативну роль у наступних виходах. Вона і так знаходиться в центрі уваги – оскільки цей образ не найвдаліший, наступного разу всі теж чекатимуть на провал, – упевнений стиліст.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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