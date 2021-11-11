Що не так з образом Меган Маркл на Дні ветеранів у США? Пояснює стиліст

Новий вихід Меган та Гаррі на червону доріжку не мав успіху. Ми звернулися до професійного стиліста, який пояснив, чому образ Маркл можна сміливо вважати "провальним"

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поява Меган Маркл та принца Гаррі на червоній доріжці викликала великий резонанс. Звичайно, зараз уся увага більшою мірою прикута до герцогині Сассекської. Одні хвалять її образ, інші твердять: несмак! Але що про це думають професіонали?

Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Реклама

Що не так із нарядом Меган Маркл?

У коментарі "Сьогодні" стиліст Кирило Савченко розповів, які помилки Меган та її стилісти зробили під час створення образу і чому таке вбрання взагалі не варто вдягати на подібний захід.

Меган вибрала некоректне вбрання. Це ж День ветеранів! І нехай вони з Гаррі вже не виконують королівських обов'язків, так чи інакше вони повинні дотримуватися дрес-коду. У цбому випадку така глибина декольте неприпустима! Кирило Савченко Кирило Савченко стиліст

За словами стиліста, Меган невдало підібрала фасон сукні:

Реклама

Це сукня фасону "футляр" і додатково йде шлейф, який надав фігурі Меган більше обсягу на стегнах, він розширив її. Крім цього, виріз у зоні декольте некрасиво розділив груди, – каже Кирило.

Меган Маркл продемонструвала провальний образ / Фото: Getty Images

Невдалим виявився і колір вбрання:

Мені не подобається поєднання туфель та сукні. Меган просто злилася з червоною доріжкою, – каже стиліст.

Кирило впевнений – швидше за все, таке вбрання для герцогині Сассекської було підібрано виходячи з того, що тепер вони з Гаррі не одягаються за королівським протоколом і "йдуть проти системи". Цією сукнею стилісти хотіли показати, що тепер Маркл має право одягати сміливіші сукні та костюми.

Реклама

Проте їй все одно слід ретельніше продумувати образи:

Вона все-таки була до певної міри законодавицею моди для Лондона, як і колись мати Гаррі – принцеса Діана. А тут повний несмак. Це може відіграти негативну роль у наступних виходах. Вона і так знаходиться в центрі уваги – оскільки цей образ не найвдаліший, наступного разу всі теж чекатимуть на провал, – упевнений стиліст.

Інші новини на тему: